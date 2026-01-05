Отиде си композиторът Янко Миладинов

Малко преди да навърши 83-годишна възраст ни напусна маестро Янко Миладинов – изтъкнат пианист, композитор и дългогодишен диригент на Биг бенда на Българското национално радио. Новината за кончината му беше съобщена от общественото радио по информация от негови близки.

През творческия си път маестро Миладинов създава множество песни по стихове на едни от най-обичаните български поети, изпълнявани от водещи имена в българската популярна музика. За приноса си към музикалната култура той е удостоен с най-високото отличие на БНР – наградата „Сирак Скитник“.

Поклон пред паметта му.