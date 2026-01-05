Нови съдии встъпиха в длъжност в Районен съд – Пловдив

Официална церемония по встъпване в длъжност „съдия“ на младшите съдии Руска Атанасова Андреева и Цвета Боянова Борисова се проведе днес, 5 януари, в сградата на Районен съд – Пловдив. Назначенията са в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, прието с протокол № 36 от 9 декември 2025 г.

Новите магистрати подписаха актовете си за встъпване в длъжност в присъствието на изпълняващия функциите председател на Районен съд – Пловдив Иван Бекяров и съдии от състава на съда.

Съдия Руска Атанасова Андреева е възпитаник на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Професионалният ѝ път започва в адвокатурата, където работи близо три години. От 2022 г. е младши съдия в Окръжен съд – Пловдив, а от юли 2024 г. е командирована като съдия в Районен съд – Пловдив. От днес тя официално става част от съдийския състав на съда и ще правораздава в Гражданското отделение.

Съдия Цвета Боянова Борисова също е завършила право в Софийския университет. След обучението си в Националния институт на правосъдието е назначена за младши съдия в Окръжен съд – Пловдив, където е работила до настоящия момент. С днешното си встъпване тя се присъединява към Гражданското отделение на Районен съд – Пловдив.

По време на церемонията съдиите получиха поздравления и пожелания за здраве, професионално удовлетворение и успехи от и.ф. председателя на съда Иван Бекяров и от присъстващите магистрати. Съдия Андреева изрази благодарност към колектива на Районен съд – Пловдив за оказаната подкрепа по време на работата ѝ като командирован съдия, а съдия Борисова сподели радостта си от възможността да стане част от съдийския екип на съда.