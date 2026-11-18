Две последователни атмосферни системи ще донесат интензивни валежи, силни ветрове и снеговалежи в западните части на САЩ до 21 ноември. За очакваните опасни метеорологични условия предупреждава Министерството на външните работи (МВнР), като се позовава на прогнозите на Националната метеорологична служба на САЩ.

Засегнати ще бъдат щатите Калифорния, Невада, Орегон, Вашингтон, Айдахо, Монтана и Юта. Очакват се локални наводнения, свлачища и кални потоци, опасно морско вълнение по тихоокеанското крайбрежие, както и значителни снеговалежи в планините.

Най-сериозни са предупрежденията за Калифорния, където до 20 ноември се очакват обилни дъждове. За части от района на Лос Анджелис е издадено предупреждение за повишен риск от наводнения на 19 ноември. В Сиера Невада снежната покривка във високите части може да нарасне с над 60 сантиметра.

В Орегон и Вашингтон се очакват силни ветрове и опасно вълнение по крайбрежието, а в планините – снеговалежи. В Невада, Айдахо, Монтана и Юта също са възможни заледявания, намалена видимост и затваряне на пътища.

МВнР призовава българските граждани, които живеят или пътуват в засегнатите райони, да следят предупрежденията на местните власти и да ограничат неналожителните пътувания при лошо време. Препоръчва се да не се преминава през наводнени участъци и да се избягват планински райони, речни корита и места с риск от свлачища.

При непосредствена опасност сигналът е на телефон 911. За консулско съдействие българите могат да се свържат с Генералното консулство в Лос Анджелис на +1 310 478 6700, а в извънработно време – на +1 310 437 3606. Сигнали се приемат и на [email protected].

Денонощните телефони на ситуационния център на МВнР са +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616.