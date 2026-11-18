Събират стари велосипеди в Пловдив, за да ги подарят на хора в нужда

За втора поредна година в рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (21–29 ноември 2026 г.) Община Пловдив организира кампанията „Дай нов живот на стария си велосипед“ под мотото „Дай стойност, намали отпадъка – предай велосипед с кауза!“.

Инициативата е насочена към насърчаване на повторната употреба и удължаване на жизнения цикъл на вещите, като предоставя възможност на неизползвани или повредени велосипеди след частични ремонти да могат да се ползват отново по предназначение.

Събраните велосипеди ще бъдат ремонтирани със съдействието на местен сервиз и предоставени на хора, които нямат възможност за си закупят, за да се придвижват с колело. Подборът на получателите ще бъде осъществен със съдействието на дирекция „Социална политика“ на Община Пловдив.

Всеки желаещ може да се включи, като предаде своя стар велосипед, независимо от техническото му състояние. Велосипедите ще се приемат в районните администрации на територията на общината в периода от 21 до 29 ноември 2026 г.

Район „Източен“ – бул. „Шести септември“ №274

Район „Северен“ – бул. „Цар Борис III Обединител“ №22А

Район „Западен“ – ул. „Вечерница“ №1А

Район „Южен“ – ул. „Македония“ №73А

Район „Централен“ – ул. „Хр. Г. Данов“ №39

Район „Тракия“ – бул. „Освобождение“ №63

Повече информация за кампанията можете да откриете на интернет страницата на Община Пловдив: https://www.plovdiv.bg/item/ ecology/latest-eco-news/

С тази инициатива Община Пловдив насърчава отговорното потребление, намаляването на отпадъците и солидарността в обществото, като показва как една ненужна за някого вещ може да се превърне в ценен подарък за друг.

В кампанията през миналата година бяха събрани общо 25 велосипеда, след преглед на общото им състояние 4 отпаднаха, защото не подлежаха на ремонт. Останалите бяха раздадени на хора, които нямат възможност да си закупят.

Предотвратяване образуването на отпадъци и повторната им употреба стоят най-високо в йерархията за управление на отпадъците.

Кампанията се осъществява с любезното съдействие на DECATHLON.