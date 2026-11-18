Самостоятелната изложба „Светът, който нося в себе си“ на художничката Надя Исова бе официално открита в Областна администрация – Пловдив, поставяйки началото на празничната културна програма на институцията преди Коледа. Експозицията се реализира с любезната подкрепа на Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – Пловдив.

„Пловдив е град с дълбоки художествени традиции, а институциите ни имат мисията да бъдат отворено пространство за талант, духовност и красота. С тази експозиция Надя Исова ни допуска до един изключително личен и вълнуващ свят, изграден от спомени, чувства и неподправени преживявания. В нейните платна природата и човешката емоция се преплитат в хармонична симбиоза от багри, която улавя непреходните мигове и докосва душата на всеки зрител“, заяви при откриването областният управител Георги Янев.

Той благодари на Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – Пловдив за любезната подкрепа и партньорство в реализирането на това събитие.

Гости, приятели и ценители успяха да се докоснат до емоционалните образи и картини, които отразяват богатия вътрешен свят на авторката. В своята приветствена реч самата Надя Исова отправи благодарност към семейството и близките си за подкрепата по пътя на вдъхновението. Със своите творби тя призова публиката да се потопи в изкуството като хармонична симбиоза между красота, багра и емоция.

Събитието постави началото на поредица предстоящи коледни културни инициативи, провеждани със съдействието на Областна администрация – Пловдив.

„Съвсем скоро тук ще подредим изложба на малките таланти от пловдивското училище „Елин Пелин“, посветена на неговата 65-годишнина. В навечерието на Игнажден ще ни гостуват с празнична музикална програма децата от ДГ „Перуника“, а непосредствено преди Коледа ще се състои и превърналият се вече в традиция „Празник на изкуствата“ на учениците от школите по музика и рисуване към СУ „Цар Симеон Велики““, отбеляза още областният управител.

Изложбата „Светът, който нося в себе си“ остава отворена за посетители в сградата на Областната администрация до 27 ноември, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа.