Фестивалът на българското документално и анимационно кино ще се проведе от 22 до 28 януари 2027 г. в Пловдив.

Рекорден брой кандидатури са подадени за 30-ото юбилейно издание на „Златен ритон“. Общо 110 заглавия — 75 документални и 35 анимационни, кандидатстват за участие във фестивала. Сред документалните продукции е включен и един сериал.

Силно е присъствието на младите автори: 24 от заявените филми са студентски — 13 анимационни и 11 документални. Техните творби съставляват близо една четвърт от всички кандидатури и обещават среща с нови гласове и творчески търсения.

Юбилейното издание на „Златен ритон“ ще събере в Пловдив автори, професионалисти и публика за среща с българското документално и анимационно кино. Рекордният интерес към участие е повод да очакваме наситена фестивална седмица, посветена на разнообразието от теми, истории и художествени подходи в двата жанра.

Организатор на Фестивала “Златен Ритон” е ИА “Национален филмов център” и Община Пловдив, в сътрудничество с Министерството на културата и други професионални организации и институции.