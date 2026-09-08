Maple Bear Plovdiv официално открива учебната година на 14 септември

Новото училище от най-голямата и бързоразвиваща се образователна мрежа в света Maple Bear ще посрещне тържествено своите първи ученици и техните родители на 14 септември от 10:00 часа.



Церемонията ще се проведе в изцяло новата сграда на училището, изградена в местност „Исака“ в Марково.

Училището поставя акцент върху развитието на самостоятелно и критично мислене, като паралелно с академичната подготовка изгражда практически умения за бъдещето, които ще бъдат ценни за децата навсякъде по света.



Канадската образователна система, на която са базирани училищата Maple Bear, традиционно заема водещи позиции в Програмата за международно оценяване на ученици – PISA. Тя измерва не само натрупаните знания, но и способността на учениците да ги прилагат в реални житейски ситуации. В Maple Bear Plovdiv канадската образователна програма е интегрирана с българската учебна програма, одобрена от Министерството на образованието и науката (МОН), за да осигури на учениците най-доброто.



Обучението ще бъде целодневно и ще се провежда в естествена двуезична среда. Чрез ежедневни дейности и активно общуване децата ще усвояват едновременно знания и език, ще развиват увереност и лекота в изразяването още от ранна възраст.



С децата ще работят учители, преминали успешно взискателната селекция на Maple Bear. Подготовката им започва още преди да влязат в класната стая и продължава през цялата учебна година чрез последващи обучения и менторство. В Maple Bear Plovdiv те ще създават среда, в която децата мислят, изследват и растат с увереност всеки ден.



“Откриването на Maple Bear Plovdiv е специален момент за нас. Вярваме, че успехът започва с образование, което развива детето като цялостна личност. Нашата учебна програма съчетава високи академични стандарти с възможности учениците да изграждат увереност, креативност, критично мислене и любов към ученето през целия живот. А индивидуалният подход е съобразен с интересите, способностите и темпото на развитие на всяко дете”, коментира Костадин Бодуков, изпълнителен директор на училището.



Днес училища от семейството на Maple Bear присъстват освен в София и Пловдив, в много държави по света, обединени от общ стремеж към качествено образование и подготовка на учениците за бъдещето. В този процес ключова роля имат и семействата.



“Родителите днес вече не са удовлетворени от училище, което просто предава факти – искат да знаят как детето им ще се научи да мисли, да се адаптира и да решава проблеми, които все още дори не съществуват. Виждаме все повече семейства, които търсят партньорство с училището, а не просто услуга. Именно заради това откриването на Maple Bear в Пловдив идва в изключително подходящ момент. Изграждаме нашите училища около общност от семейства, които споделят нашите ценности и активно участват в оформянето на живота тук заедно с учителите и администрацията”, каза Ян Бидан, генерален мениджър на Maple Bear за Централна и Източна Европа.



В София вече от 5 години работят две училища от мрежата – от основен до гимназиален етап – и две детски градини на Maple Bear, всички на пълен капацитет и почти напълно изчерпани свободни места.



С отварянето на Maple Bear Plovdiv мрежата затвърждава присъствието си в България, изграждайки общност от семейства, учители и ученици, обединени от споделени ценности и обща визия за образованието на бъдещето.