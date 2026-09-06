Митрополитът в Деня на Съединението: Нека бъдем миротворци

„Нека бъдем миротворци. Нека бъдем съединени“. Това би призивът, който отправи в Деня на Съединението Николай Пловдивски в празничното си слово под купола на храм „Св. Богородица“. Миротворчеството бе основния акцент в обръщението на пловдивския митрополит към присъстващите на тържествения молебен.

Там по традиция бе строена цялата местна власт. Първи в официалните редици бяха кметът Костадин Димитров и областният управител Георги Янев, но най- близо до олтара бе архонтът на пловдивската епархия Георги Гергов.

След молебена владиката прикани всички в двора на храма, за да бъде почетена паметта на Гаврил Кръстевич.

По-късно официалните лица поднесоха венци и цветя под паметната плоча на майор Райчо Николов край Римския стадион, а първата част от днешните церемонии завърши пред паметника на Захари Стоянов в Градската градина.