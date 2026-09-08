Хеликоптерът от Крумово се включи в гасенето на пожара над село Антон

Огънят в „Централен Балкан“ продължава да се гаси осми ден

Пожарът в Национален парк „Централен Балкан“ над село Антон все още не е напълно овладян. Огънят в местността „Сикириша“ е избухнал на 1 септември, а действията по ограничаването му продължават вече осми ден.

На терен са мобилизирани всички служители на „Паркова охрана“ към Дирекция „Национален парк Централен Балкан“. В гасенето от въздуха се включи и хеликоптер AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база – Крумово, който подпомага екипите в труднодостъпните части на засегнатата територия.

По предварителни данни огънят е обхванал около 200 декара. Засегнати са високопланинска растителност – треви и храсти, както и горски площи с бял бор.

Точният размер на опожарената територия и нанесените щети ще бъдат установени след окончателното потушаване на пожара и подробен оглед на място.

В момента усилията са насочени към локализиране на останалите огнища и пълното им потушаване.