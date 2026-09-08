ГЕРБ няма да издига кандидат-президентска двойка

ГЕРБ няма да участва със собствена кандидатура за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Решението е взето днес от Изпълнителната комисия на партията.

От формацията посочват, че мотивите за решението до голяма степен съвпадат с позицията, която лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е изразявал през последните дни.

Още на 6 септември във Велико Търново Борисов заяви, че е против партията да издига собствен кандидат. Той посочи като аргумент и факта, че основните парламентарно представени формации вече не са заявили партийни кандидатури за президентския вот.

Два дни по-късно лидерът на ГЕРБ коментира и кандидатурата на Илияна Йотова, като заяви, че участието на ГЕРБ със собствена двойка би било „най-голямата услуга“, която партията може да направи на вицепрезидента.

Решението идва на фона на разнопосочни позиции в самата партия. Част от депутатите настояваха ГЕРБ да участва със собствена кандидат-президентска двойка. Публично такава позиция защити и Делян Добрев, който вече е подал оставка като депутат и е член на Изпълнителната комисия.

Бившият финансов министър Владислав Горанов, от своя страна, определи евентуалното издигане на собствена кандидатура при вече обявената двойка Андрей Гюров – Георги Кандев като „братоубийствена война“.

С днешното решение ГЕРБ окончателно потвърждава, че няма да има собствен кандидат за предстоящите президентски избори.