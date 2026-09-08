Бонбониера от Италия сред експонатите в музея на ютията в Пловдив

Керамична декоративна ютия-бонбониера, произведена през втората половина на XX век в Италия, се показва за първи път в постоянната експозиция „Светът на ютията“. Експонатът е част от дарение, което Регионален етнографски музей – Пловдив получи от Мариана Леджева. В личната й колекция попадат още няколко керамични съда, които също вече са част от музейния фонд.

До края на месец октомври посетителите могат да видят ютията-бонбониера във филиала на музея на ул. „Съборна“ № 20. Инициативата е част от поредицата „Експонат на фокус“, която акцентира на отделни предмети от музейните колекции, като разказва за тяхната история, предназначение и особености.

Керамичната ютия-бонбониера е интересен пример за италианското декоративно изкуство от 60-те и 70-те години на миналия век. Тя е произведена в Басано дел Грапа – град, известен с традициите си в керамиката, които датират от повече от 300 години.

Предметът е свързан и с историята на италианската сладкарска фабрика „Палярини“. Съвместната идея на керамичните производители и сладкарската компания била да създадат луксозна празнична кутия за бонбони. Първоначално бонбониерата се използвала като подарък за различни тържества, а по-късно се превърнала и в предмет за дома – кутия за съхранение.

Изработването на керамичната ютия преминава през няколко етапа. Глината се отлива в гипсови калъпи, в които се оформят тялото и капакът. Следва изпичане при температура около 1000°C, а след това изделието се покрива с бяла непрозрачна глазура. Върху нея майсторите изписват флоралните мотиви, а при второто изпичане цветовете се фиксират и придобиват завършения си вид.

Керамичната ютия-бонбониера съчетава традиционната италианска керамика с декоративното изкуство и превръща един на пръв поглед обикновен предмет в необичайна и запомняща се форма на бонбониера.