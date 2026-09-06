Йотова в Пловдив: Великите сили се оказаха малки пред духа на българите

Кметът Костадин Димитров: На нашите деца трябва да предадем не само датата 6 септември, но и значението зад нея. Умението да бъдем заедно постига големите цели

С официална церемония на площад „Съединение“ в Пловдив тази вечер се отбелязват 141 години от Съединението на България.

Сред официалните гости са президентът Илияна Йотова, министър-председатлеят Румен Радев, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай, кметът на Пловдив Костадин Димитров и други.

В словото си Илияна Йотова подчерта силата на българския дух и значението на Съединението, заявявайки:

„Великите сили се оказаха малки пред духа на българите.“

Президентът акцентира и върху ролята на всяко поколение за бъдещето на страната, като заяви, че няма изгубени поколения и всеки българин е полезен.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров постави акцент върху това историческият урок на 6 септември да бъде предаден на децата не само като дата, а и като пример за силата на единството.

„На нашите деца трябва да предадем не само датата 6 септември, но и значението зад нея. Умението да бъдем заедно постига големите цели“, заяви Димитров.

След официалните слова програмата продължава с традиционната заря-проверка.