Йотова в Пловдив: Великите сили се оказаха малки пред духа на българите

Кметът Костадин Димитров: На нашите деца трябва да предадем не само датата 6 септември, но и значението зад нея. Умението да бъдем заедно постига големите цели
С официална церемония на площад „Съединение“ в Пловдив тази вечер се отбелязват 141 години от Съединението на България.
Сред официалните гости са президентът Илияна Йотова, министър-председатлеят Румен Радев, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай, кметът на Пловдив Костадин Димитров и други.
В словото си Илияна Йотова подчерта силата на българския дух и значението на Съединението, заявявайки:
„Великите сили се оказаха малки пред духа на българите.“
Президентът акцентира и върху ролята на всяко поколение за бъдещето на страната, като заяви, че няма изгубени поколения и всеки българин е полезен.
Кметът на Пловдив Костадин Димитров постави акцент върху това историческият урок на 6 септември да бъде предаден на децата не само като дата, а и като пример за силата на единството.
„На нашите деца трябва да предадем не само датата 6 септември, но и значението зад нея. Умението да бъдем заедно постига големите цели“, заяви Димитров.
След официалните слова програмата продължава с традиционната заря-проверка.