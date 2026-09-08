Истанбулският държавен театър гостува на „Сцена на кръстопът 2026“

Голямата зала на Драматичен театър – Пловдив ще посрещне Истанбулския държавен театър на 13 септември, неделя, от 19:00 часа със спектакъла „Търси се стар клоун“ – една нежна, абсурдна и дълбоко човешка история за артиста, времето и страха да бъдеш забравен.
Юбилейното 30-о издание на Международния есенен театрален фестивал „Сцена на кръстопът 2026“ отново превръща Пловдив в притегателен център за театралното изкуство. От 10 до 21 септември фестивалът среща публиката с ярки български спектакли и международни гостувания, а сред специалните събития в тазгодишната програма е визитата на Истанбулския държавен театър.
На 13 септември неговите актьори ще излязат на Голямата сцена с „Търси се стар клоун“ по пиесата на Матей Вишниек – спектакъл, в който смехът и тъгата вървят ръка за ръка, докато границата между клоунската игра и истинския живот постепенно изчезва.
Истанбулският държавен театър – традиция и съвременен сценичен език
Истанбулският държавен театър е една от водещите културни институции в Турция и част от националната система на Държавните театри към Министерството на културата и туризма. Основан през 1978 г., той се утвърждава като важен център на сценичното изкуство в един от най-динамичните културни градове в света.
В продължение на близо пет десетилетия театърът изгражда богат репертоар от произведения на класически и съвременни турски и световни автори. На неговите сцени се срещат традицията и новите театрални търсения, а драмата, комедията и експерименталните сценични форми съществуват редом една до друга.
Истанбулският държавен театър работи с утвърдени режисьори, актьори, сценографи, композитори и хореографи, но същевременно отваря пространство и за новото поколение театрални творци. Негови спектакли и артисти са отличавани с престижни театрални награди и присъстват активно в националния и международния фестивален живот.
Начело на театъра е Мехмет Фатих Докгьоз – театрален, кино и телевизионен актьор с дългогодишен професионален път в системата на Държавните театри на Турция. Познат както от сцената, така и от киното и телевизията, той съчетава актьорската си работа с ангажираността към развитието на съвременния турски театър.
Трима клоуни. Една обява. Един последен шанс.
В центъра на „Търси се стар клоун“ са Николо, Филипо и Пепино – трима възрастни клоуни, някога приятели и партньори, които след години отново се срещат в една запусната чакалня.
Причината е малка обява за работа.
Търси се стар и опитен клоун.
И тримата са убедени, че мястото трябва да бъде тяхно.
Започва едно дълго очакване, изпълнено със съперничество, спомени, обиди, стари циркови номера и опити всеки да докаже, че именно той е бил – и продължава да бъде – най-добрият.
Но постепенно смешното започва да придобива друг смисъл.
Зад самохвалството се появява несигурността. Зад старите номера – носталгията. Зад ожесточената конкуренция – приятелството. А зад грима на тримата клоуни се разкриват хора, които отчаяно се опитват да останат нужни.
Защото за тях сцената никога не е била просто работа. Тя е била животът им.
И най-страшният въпрос вече не е кой ще получи работата, а какво остава от артиста, когато прожекторите угаснат и никой повече не го чака на сцената.
Ахмет Бурак Баджънооглу – Николо
В ролята на Николо пловдивската публика ще види Ахмет Бурак Баджънооглу – утвърден актьор от Истанбулския държавен театър, чието творчество преминава през класическата и съвременната драматургия.
Сред ярките му сценични превъплъщения е Пабло Пикасо в „Един Пикасо“ – роля, която изисква интелектуална острота, темперамент и силно присъствие. Публиката го познава и като Джонатан Харкър в „Дракула – комедия на ужаса“, както и от редица други продукции на турските държавни театри.
В „Търси се стар клоун“ Баджънооглу се среща с един съвсем различен свят.
Неговият Николо е горд, темпераментен, подозрителен и непримирим. Той се съревновава, заяжда се, хвали се със славното си минало и отказва да приеме мисълта, че времето може да е отминало покрай него.
Но зад тази комична упоритост постепенно се открива един далеч по-крехък човек – артист, който иска само още един шанс да покаже, че може.
Че все още има какво да каже.
И че все още заслужава аплодисменти.
Джунейт Мете – Филипо
Джунейт Мете е актьор с дългогодишна театрална кариера, впечатляващо сценично присъствие и богат диапазон.
Телевизионната публика го познава от популярни продукции като „Kardeşlerim“, „Aşk ve Mavi“ и „Can Borcu“, а театралният му път включва заглавия като „Хамлет“, „Вещиците от Салем“, „Саломе“ и „Сватбата на Фигаро“.
На 13 септември ще го видим като Филипо.
Филипо е клоун, който сякаш винаги има готов отговор. Той спори, провокира, иронизира приятелите си и не пропуска възможност да докаже собственото си превъзходство. Но зад тази самоуверена фасада постепенно се появяват умората, спомените и страхът, че най-хубавите дни може би вече са останали назад.
Именно в тази непрестанна смяна между смеха и тъгата Джунейт Мете разкрива различна страна от своя актьорски талант.
Познаваме го от телевизионния екран, но в Пловдив ще го видим там, където актьорът остава лице в лице с публиката – на театралната сцена.
Туран Гюнай – Пепино
В ролята на Пепино е Туран Гюнай – актьор с фин сценичен усет, прецизно чувство за ритъм и способност да открива драматичното дори в най-комичната ситуация.
Неговият Пепино е може би най-театралният от тримата. Той превръща всяка реплика в представление, всяка история – в легенда, а всяка собствена слабост – в повод за още един номер.
Самоуверен, шумен и провокативен, Пепино непрекъснато настоява, че именно той е истинският артист. Че е играл на големи сцени. Че публиката го е аплодирала. Че другите просто не могат да разберат таланта му.
Но колкото повече се смее, толкова по-ясно се усеща онова, от което всъщност бяга.
Тишината.
Самотата.
И страхът, че един ден никой няма да си спомня кой е бил Пепино.
Точно в тази фина граница между гротеската и тъгата Туран Гюнай изгражда образ с особена чувствителност. Неговият Пепино не просто разсмива – той напомня колко крехък може да бъде артистът, когато светлините угаснат.
Когато клоунът свали маската
Режисиран от Гьокхан Коджаоглу, „Търси се стар клоун“ използва езика на клоунадата, абсурда и физическия театър, за да разкаже история, която далеч надхвърля света на цирка.
Тримата герои могат да спорят кой е по-стар, кой е бил по-велик, кой е разсмивал повече публика и кой заслужава работата. Могат да повтарят старите си номера, да се обиждат, да се помиряват и отново да се съревновават.
Но зад всичко това стои един универсален човешки копнеж – да бъдеш видян, да бъдеш нужен и да не бъдеш забравен.
Затова спектакълът не е просто комедия за трима стари клоуни.
Той е история за времето и достойнството. За приятелството и ревността. За човека, който се опитва да запази мястото си в свят, който непрекъснато продължава напред.
И за театъра – онова особено място, където понякога най-силният смях може да завърши с най-дългата тишина.
На 13 септември трима стари клоуни ще пристигнат в Пловдив със своите куфари, спомени, номера и мечти.
Ще се карат.
Ще се смеят.
Ще се опитат още веднъж да бъдат най-добрите.
А зад клоунските маски публиката постепенно ще открие трима души, които искат само едно – още веднъж някой да ги чака на сцената.
„ТЪРСИ СЕ СТАР КЛОУН“
Истанбулски държавен театър – Турция
13 септември 2026 г., неделя
19:00 часа
Голяма зала, Драматичен театър – Пловдив
Автор: Матей Вишниек
Режисьор: Гьокхан Коджаоглу
В ролите:
Ахмет Бурак Баджънооглу – Николо
Джунейт Мете – Филипо
Туран Гюнай – Пепино
Спектакълът е част от програмата на юбилейното 30-о издание на Международния есенен театрален фестивал „Сцена на кръстопът 2026“.
Билети: на касата на Драматичен театър – Пловдив и онлайн.