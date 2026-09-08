Истанбулският държавен театър гостува на „Сцена на кръстопът 2026“

Голямата зала на Драматичен театър – Пловдив ще посрещне Истанбулския държавен театър на 13 септември, неделя, от 19:00 часа със спектакъла „Търси се стар клоун“ – една нежна, абсурдна и дълбоко човешка история за артиста, времето и страха да бъдеш забравен.

Юбилейното 30-о издание на Международния есенен театрален фестивал „Сцена на кръстопът 2026“ отново превръща Пловдив в притегателен център за театралното изкуство. От 10 до 21 септември фестивалът среща публиката с ярки български спектакли и международни гостувания, а сред специалните събития в тазгодишната програма е визитата на Истанбулския държавен театър.

На 13 септември неговите актьори ще излязат на Голямата сцена с „Търси се стар клоун“ по пиесата на Матей Вишниек – спектакъл, в който смехът и тъгата вървят ръка за ръка, докато границата между клоунската игра и истинския живот постепенно изчезва.

Истанбулският държавен театър – традиция и съвременен сценичен език

Истанбулският държавен театър е една от водещите културни институции в Турция и част от националната система на Държавните театри към Министерството на културата и туризма. Основан през 1978 г., той се утвърждава като важен център на сценичното изкуство в един от най-динамичните културни градове в света.

В продължение на близо пет десетилетия театърът изгражда богат репертоар от произведения на класически и съвременни турски и световни автори. На неговите сцени се срещат традицията и новите театрални търсения, а драмата, комедията и експерименталните сценични форми съществуват редом една до друга.

Истанбулският държавен театър работи с утвърдени режисьори, актьори, сценографи, композитори и хореографи, но същевременно отваря пространство и за новото поколение театрални творци. Негови спектакли и артисти са отличавани с престижни театрални награди и присъстват активно в националния и международния фестивален живот.

Начело на театъра е Мехмет Фатих Докгьоз – театрален, кино и телевизионен актьор с дългогодишен професионален път в системата на Държавните театри на Турция. Познат както от сцената, така и от киното и телевизията, той съчетава актьорската си работа с ангажираността към развитието на съвременния турски театър.

Трима клоуни. Една обява. Един последен шанс.

В центъра на „Търси се стар клоун“ са Николо, Филипо и Пепино – трима възрастни клоуни, някога приятели и партньори, които след години отново се срещат в една запусната чакалня.

Причината е малка обява за работа.

Търси се стар и опитен клоун.

И тримата са убедени, че мястото трябва да бъде тяхно.

Започва едно дълго очакване, изпълнено със съперничество, спомени, обиди, стари циркови номера и опити всеки да докаже, че именно той е бил – и продължава да бъде – най-добрият.

Но постепенно смешното започва да придобива друг смисъл.

Зад самохвалството се появява несигурността. Зад старите номера – носталгията. Зад ожесточената конкуренция – приятелството. А зад грима на тримата клоуни се разкриват хора, които отчаяно се опитват да останат нужни.

Защото за тях сцената никога не е била просто работа. Тя е била животът им.

И най-страшният въпрос вече не е кой ще получи работата, а какво остава от артиста, когато прожекторите угаснат и никой повече не го чака на сцената.

Ахмет Бурак Баджънооглу – Николо

В ролята на Николо пловдивската публика ще види Ахмет Бурак Баджънооглу – утвърден актьор от Истанбулския държавен театър, чието творчество преминава през класическата и съвременната драматургия.

Сред ярките му сценични превъплъщения е Пабло Пикасо в „Един Пикасо“ – роля, която изисква интелектуална острота, темперамент и силно присъствие. Публиката го познава и като Джонатан Харкър в „Дракула – комедия на ужаса“, както и от редица други продукции на турските държавни театри.

В „Търси се стар клоун“ Баджънооглу се среща с един съвсем различен свят.

Неговият Николо е горд, темпераментен, подозрителен и непримирим. Той се съревновава, заяжда се, хвали се със славното си минало и отказва да приеме мисълта, че времето може да е отминало покрай него.

Но зад тази комична упоритост постепенно се открива един далеч по-крехък човек – артист, който иска само още един шанс да покаже, че може.

Че все още има какво да каже.

И че все още заслужава аплодисменти.

Джунейт Мете – Филипо

Джунейт Мете е актьор с дългогодишна театрална кариера, впечатляващо сценично присъствие и богат диапазон.

Телевизионната публика го познава от популярни продукции като „Kardeşlerim“, „Aşk ve Mavi“ и „Can Borcu“, а театралният му път включва заглавия като „Хамлет“, „Вещиците от Салем“, „Саломе“ и „Сватбата на Фигаро“.

На 13 септември ще го видим като Филипо.

Филипо е клоун, който сякаш винаги има готов отговор. Той спори, провокира, иронизира приятелите си и не пропуска възможност да докаже собственото си превъзходство. Но зад тази самоуверена фасада постепенно се появяват умората, спомените и страхът, че най-хубавите дни може би вече са останали назад.

Именно в тази непрестанна смяна между смеха и тъгата Джунейт Мете разкрива различна страна от своя актьорски талант.

Познаваме го от телевизионния екран, но в Пловдив ще го видим там, където актьорът остава лице в лице с публиката – на театралната сцена.

Туран Гюнай – Пепино

В ролята на Пепино е Туран Гюнай – актьор с фин сценичен усет, прецизно чувство за ритъм и способност да открива драматичното дори в най-комичната ситуация.

Неговият Пепино е може би най-театралният от тримата. Той превръща всяка реплика в представление, всяка история – в легенда, а всяка собствена слабост – в повод за още един номер.

Самоуверен, шумен и провокативен, Пепино непрекъснато настоява, че именно той е истинският артист. Че е играл на големи сцени. Че публиката го е аплодирала. Че другите просто не могат да разберат таланта му.

Но колкото повече се смее, толкова по-ясно се усеща онова, от което всъщност бяга.

Тишината.

Самотата.

И страхът, че един ден никой няма да си спомня кой е бил Пепино.

Точно в тази фина граница между гротеската и тъгата Туран Гюнай изгражда образ с особена чувствителност. Неговият Пепино не просто разсмива – той напомня колко крехък може да бъде артистът, когато светлините угаснат.

Когато клоунът свали маската

Режисиран от Гьокхан Коджаоглу, „Търси се стар клоун“ използва езика на клоунадата, абсурда и физическия театър, за да разкаже история, която далеч надхвърля света на цирка.

Тримата герои могат да спорят кой е по-стар, кой е бил по-велик, кой е разсмивал повече публика и кой заслужава работата. Могат да повтарят старите си номера, да се обиждат, да се помиряват и отново да се съревновават.

Но зад всичко това стои един универсален човешки копнеж – да бъдеш видян, да бъдеш нужен и да не бъдеш забравен.

Затова спектакълът не е просто комедия за трима стари клоуни.

Той е история за времето и достойнството. За приятелството и ревността. За човека, който се опитва да запази мястото си в свят, който непрекъснато продължава напред.

И за театъра – онова особено място, където понякога най-силният смях може да завърши с най-дългата тишина.

На 13 септември трима стари клоуни ще пристигнат в Пловдив със своите куфари, спомени, номера и мечти.

Ще се карат.

Ще се смеят.

Ще се опитат още веднъж да бъдат най-добрите.

А зад клоунските маски публиката постепенно ще открие трима души, които искат само едно – още веднъж някой да ги чака на сцената.

„ТЪРСИ СЕ СТАР КЛОУН“

Истанбулски държавен театър – Турция

13 септември 2026 г., неделя

19:00 часа

Голяма зала, Драматичен театър – Пловдив

Автор: Матей Вишниек

Режисьор: Гьокхан Коджаоглу

В ролите:

Ахмет Бурак Баджънооглу – Николо

Джунейт Мете – Филипо

Туран Гюнай – Пепино

Спектакълът е част от програмата на юбилейното 30-о издание на Международния есенен театрален фестивал „Сцена на кръстопът 2026“.

Билети: на касата на Драматичен театър – Пловдив и онлайн.