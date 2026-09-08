D2 идват в Пловдив в оригиналния си състав

Део е един от специалните гости, млада рок група подгрява

Националното турне „100 години TOUR“ на D2 ще бъде в Пловдив на 9 септември, като концертът в Летен театър Бунарджика обещава да бъде една от емблематичните вечери в лятната програма на групата. Освен Димитър Кърнев, Дичо Христов, Александър Обретенов, Васил Вутев и Радостин Василев, които вече са оставили своя следа в българската музика, публиката ще види на сцената и оригиналния клавирист на D2 – Краси Тодоров, виртуозния китарист Георги Димитров – Жожо, харизматичния Део и младата рок формация Freakdale.

Каузата на турнето е да подкрепи талантливите млади български музиканти, като им даде възможност да се срещнат с голямата сцена и многобройната публика. Затова концертът ще бъде открит от финалистите на конкурса „Голямото рок междучасие“ – Freakdale. Младата рок формация впечатлява с авторско звучене на алтърнатив рок с елементи на фънк и соул, енергия и сценично присъствие, доказвайки, че българската рок сцена има своето достойно бъдеще.

Особено специален момент в Пловдив ще бъде акустичната част на концерта, в която към D2 ще се присъедини феноменалният китарист Георги Димитров – Жожо. Музикантът завършва бакалавърска степен по китара в Университета за музика и сценични изкуства в Грац, а след това продължава образованието си в Кралската академия за музика в Лондон. Носител е на престижни международни отличия.

В тази по-интимна част от вечерта Радостин Василев – вокалист и китарист на D2, ще изпълни новото парче „Вярвам в теб“, а музикалният разговор между различните поколения ще продължи с още една специална среща.

На сцената ще се появи Део – дългогодишен приятел на D2, с когото групата има специална връзка през годините. Заедно те ще представят и новата им песен „Свобода“ – музикален момент, който показва, че за D2 историята не е повод само за връщане назад, а и възможност да продължават да създават нова музика.

Самият концерт ще върне на сцената и Краси Тодоров – оригиналния клавирист на D2, който отново ще бъде част от състава и ще бъде пресъздаден познатия звук на групата в пълния ѝ оригинален състав.

„100 години TOUR“ е националното турне на D2, което вече премине през Бургас, а след това ще продължи в Пловдив, Стара Загора, Варна и София.

Билети могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim, EPAYGO, EasyPay, Grabo и касите по места.

Турнето се осъществява с подкрепата на Спорт Тото – „Заедно за българския спорт и култура“, и Министерство на младежта и спорта.