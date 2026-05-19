„Любовна магия“ се завръща за трети път в Пловдив

Поради огромния зрителски интерес музикалният спектакъл „Любовна магия“ ще се проведе за трети път, като организаторите обещават едно истински експлозивно и последно издание. Събитието ще се състои на 3 юни от 19:00 часа в Епископска базилика на Филипопол.

На сцената ще излязат едни от най-обичаните и харизматични изпълнители на българската музикална сцена. В концерта участие ще вземат Християна Лоизу, Стефан Илчев, Симона Кодева и пловдивчанинът, звездният тенор Андрея Мирчев, който впечатлява със своята харизма, чар, сценично присъствие и перфектно владеене на гласа си.

Зад диригентския пулт ще застане маестро Петър Димитров, а музикалният съпровод ще бъде поверен на Оркестъра на Симфониета Видин.

Програмата на концерта включва музикални шедьоври от света на операта, оперетата, мюзикъла и популярната музика. Организаторите разкриват още, че за публиката са подготвени и специални музикални изненади, които ще превърнат вечерта в незабравимо преживяване.

Билетите вече са в продажба в мрежите на eventim.bg⁠, grabo.bg⁠ и на касите на easypay.bg⁠.

Организаторите напомнят, че местата в Епископска базилика на Филипопол са ограничени и препоръчват предварително закупуване на билети.