Конгресмен от Флорида внесе законопроект за анексиране на Гренландия

Републиканецът Ранди Файн, конгресмен от Флорида, внесе в Камарата на представителите законопроект за анексиране на Гренландия и предоставянето ѝ на статут на щат на САЩ, пише Mediapool. Според публикуваното на сайта на Конгреса целта на инициативата е защита на стратегическите интереси на американската национална сигурност в Арктика и противодействие на засилващото се влияние на Китай и Русия в региона.

Тръмп отново заговори за Гренландия – този път с военен подтекст

Файн аргументира предложението си с ключовото геополитическо значение на острова. По думите му Гренландия не е „отдалечен форпост“, а жизненоважен елемент от сигурността на Съединените щати.

„Който контролира Гренландия, контролира арктическите морски пътища и архитектурата за сигурност, която защитава Америка“, заявява той и предупреждава, че Вашингтон не може да остави бъдещето на региона в ръцете на режими, които подкопават американските ценности.

В мотивите си конгресменът посочва, че Арктика се превръща в основна арена на глобално съперничество. Според него години на „слаби политики“ при управлението на Джо Байдън са отслабили позициите на САЩ, докато Китай и Русия разширяват присъствието си. „Възстановяването на американската сила изисква решителни действия“, подчертава Файн.

Законопроектът дава правомощия на президента да предприеме всички необходими стъпки за придобиване на Гренландия, включително чрез преговори с Кралство Дания. Предвижда се и изготвянето на подробен доклад за промените във федералното законодателство, които биха били нужни, ако островът стане официален щат на САЩ.

Темата бе повдигната още преди встъпването в длъжност на Доналд Тръмп, който нееднократно заявява, че САЩ трябва да поемат контрол над Гренландия, за да не попадне тя под влияние на Русия или Китай. Реакцията на местните власти обаче е категорична – лидерите на всички партии в парламента на Гренландия обявиха, че съдбата на острова трябва да се решава от неговите жители.

„Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани – искаме да бъдем гренландци“, заявиха те.

Междувременно датското военно разузнаване за първи път включи Съединените щати в списъка на държавите, представляващи потенциална заплаха за националната сигурност.