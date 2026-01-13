Пловдив засега удържа грипа

Здравните власти призовават пловдивчани към отговорно поведение

Заболеваемостта от грип в страната остава ниска, но рискът от ОРЗ през зимния сезон не бива да се подценява



Броят на болните от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) в България все още е сравнително нисък, показват последните данни на здравните институции. Средната заболеваемост е около 133 на 10 000 души. Данните са на база над 4 600 регистрирани случая в 216 лечебни заведения в страната. На национално ниво не е обявена грипна епидемия, но в отделни региони се отчита повишение на заболеваемостта, което налага изострено внимание. Преди броени минути грипна ваканция за учениците бе обявена от 14 до 20 януари за Варна.

Къде е Пловдив и удържа ли грипнаата вълна?

Първи седем случая на грип са регистрирани на територията на Регионална здравна инспекция – Пловдив през първата работна седмица на тази година. Те са установени от общо 31 проби, изпратени за зследване в Националния център за заразни и паразитни болести. Това съобщи пред репортер на Под тепето д-р Аргир Аргиров, директор на РЗИ-Пловдив.

От началото на тази седмица активно се събират данни за отсъстващи деца от детски градини, ясли и училища. Също така и от болниците, като продължава и изпращането на проби в Национаалния център. Обобщена информация ще има в края на този 7-дневен период, посочи още д-р Аргиров.

На този фон Регионалната здравна инспекция – Пловдив отправя апел към гражданите да спазват основните мерки за предпазване от грип и ОРЗ, особено през активния зимен период.

Как се разпространяват грипът и ОРЗ

Здравните експерти напомнят, че вирусите се предават най-често по въздушно-капков път – при кашляне, кихане и говорене, както и чрез замърсени ръце и повърхности.

Кои са най-уязвими

По-тежко протичане и усложнения се наблюдават най-често при:

деца и бременни жени;

хора с хронични заболявания;

възрастни над 65 години;

здравни работници и хора с интензивен контакт с други хора.

Какво да правим при симптоми

При поява на температура, кашлица или общо неразположение не трябва да се ходи болен на работа или училище. Препоръката на РЗИ – Пловдив е да се потърси консултация с личен лекар и да се избягва самолечение.

Основни мерки за предпазване

Здравните власти съветват пловдивчани:

да мият и дезинфекцират редовно ръцете си;

да избягват близки контакти с болни хора;

да проветряват често помещенията;

да носят маска при контакт с други хора;

да почистват и дезинфекцират често докосвани повърхности.

Грижа за имунитета

Достатъчният сън, здравословното хранене, приемът на течности и ограничаването на стреса са сред ключовите фактори за по-добра защита срещу вирусни инфекции.