След публикацията на Под тепето и сигнала за завръщането на проститутките пред Центъра за бежанци „Втори дом“ и Дома за възрастни хора на Цариградско шосе, ситуацията в района видимо се успокои.

Припомняме, че Проститутките отново обсадиха Втори дом на Цариградско шосе в началото на седмицата, а репортерската проверка на медията ни показа, че само ежедневните обходи на униформените не стигат за трайно решаване на проблема. Стана ясно, че от средата на септември до понеделник са извършени 40 проверки, съставени са 10 акта, а 19 жени, за които има информация, че предлагат платени сексуални услуги, са били отведени в районното. Още по темата вижте в статията Проверки на полицията не спират проститутките на Цариградско шосе.

Наталия Елис – координатор и неформален лидер на украинската общност в Пловдив, която подаде първия сигнал и публикува видеото, днес изрази благодарност към полицията за бързата реакция и публикува снимки от присъствието на патрулни автомиби в района на центъра за настаняване на бежанци и Дома за възрастни хора.

„Искам да изкажа благодарност на полицията за бързата реакция и дежурството на участъка от пътя в близост до Центъра „Втори Дом“. Спокойни сме за децата и възрастните хора, както и за тяхната сигурност,“ коментира Елис.

По думите ѝ, полицейското присъствие е осигурило спокойствие както на бежанците, така и на възрастните хора, временно настанени в същия комплекс.

Темата за проституцията на Цариградско шосе вече прераства от локален сигнал в по-широк обществен разговор за сигурността, не само около социални и детски заведения и съоръжения, както и за реакцията на институциите.

При аналогичен такъв случай в ранната пролет на тази година в район „Тракия“ проститутки обслужваха клиенти на метри от детска площадка. След допълнителни усилия на районната администрация – осветяване на мястото и монтиране на камери за видеонаблюдение, проблемът бе решен.

Редакцията на Под тепето ще продължи да следи развитието на казуса.