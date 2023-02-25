5.3 по Рихтер разлюля Централна Турция
Ново земетресение е регистрирано днес в централния турски окръг Нигде. Трусът е с магнитуд 5.3 по Скалата на Рихтер, показва справка на сайта на сеизмологичната обсерватория Кандилли в Истанбул, съобщава БТА.
Земетресението е регистрирано в 12:27 ч. българско време в район между градовете Обрук и Бор, а дълбочината му е била на пет километра под земната повърхност.
Трусът е регистриран и от правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), която е отчела същия магнитуд. По данни на сайта на АФАД за последните земетресения се посочва, че епицентърът е бил в околията на Бор на дълбочина 7 км.
Южна Турция регистрира засилена сеизмична активност след двата труса с магнитуд 7.7 и 7.6 по Рихтер с епицентър в окръг Кахраманмараш на 6 февруари. Над 50 хиляди са жертвите на тези земетресения в Турция и съседна Сирия.
По последни данни в Турция земетресението е отнело живота на 44 218 души.
Снимка: гр. Караманмараш, Турция/архив/ фото – Красимир Каракашев
611 коментари
địa chỉ vào Fun88 mới nhất địa chỉ vào Fun88 mới nhất current Fun88 Vietnam URL
PLANBET Bangladesh official link planbet login PLANBET latest entry link
https://nagad88.top/# Nagad88 Bangladesh main link
https://planbet.sbs/# updated PLANBET access link
Nagad88 ব্যবহারকারীদের জন্য বর্তমান লিংক Nagad88 Bangladesh বর্তমান লিংক Nagad88 কাজ করা লিংক Bangladesh
đường dẫn vào Dabet hiện tại: link Dabet hoạt động cho người dùng Việt Nam – link Dabet hoạt động cho người dùng Việt Nam
fun88: Fun88 Vietnam main access page – link Fun88 Vietnam dang ho?t d?ng
http://planbet.sbs/# PLANBET latest entry link
trang tham chiếu Fun88 Vietnam địa chỉ vào Fun88 mới nhất fun88
DarazPlay ??????? ???? ??????? ??????: DarazPlay Vietnam current access – DarazPlay ??????? ?????? ??