„Тримата мускетари“ гостуват в Пловдив

На 12 август 2026 една от най-обичаните истории в световната литература оживява под открито небе в Античния театър със специалното участие на Димитър Баненкин

Има истории, които никога не спират да вълнуват – истории за смелост, чест, приятелство и любов. Именно такава е и легендата за „Тримата мускетари“, която това лято ще оживее на една от най-впечатляващите сцени в България.

На 12 август 2026 г. от 20:30 часа Античният театър в Пловдив ще посрещне мащабната постановка на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен, вдъхновена от безсмъртния роман на Александър Дюма.

Съвременната адаптация на Христо Раянов, режисурата на Ивайло Ненов и впечатляващата сценография превръщат класическата история в динамичен спектакъл, изпълнен със зрелищни двубои, интриги, силни емоции и кинематографична атмосфера.

В центъра на сюжета е младият Д’Артанян, който пристига в Париж с мечтата да стане мускетар. Срещата му с Атос, Портос и Арамис поставя началото на приключение, изпълнено със заговори, опасности и съдбоносни избори. Срещу тях застават кардинал Ришельо и загадъчната Милейди де Уинтър, а битката между доброто и злото се превръща в история за приятелството, верността и смелостта.

Спектакълът впечатлява не само със своя размах, но и с талантливия актьорски състав. На сцената ще видим Димитър Баненкин (гост), Нено Койнарски – в ролята на Д`Артанян, номинираният за ИКАР и АСКЕЕР за изгряваща звезда Петар Андреев, Ванеса Пеянкова – нашумяла с ролята си в сериала „Вяра, Надежда, Любов“, Нелли Таукчи, която познавате от сериала „Ком-Емине“, Силвия Болярска (гост) и талантливите актьори от трупата на шуменския театър Росен Караджов, Борислав Вълов – EI BO, Димитрия Милушева, Антония Гюруди, Калин Пачеръзки, Веселин Бърборков, Светлин Иванов, Михаела Гончева, Ерато Николова, Кольо Стайков и Стефан Мараджиев.

Музиката е дело на Димитър Косев и Васил Маринов, сценографията и костюмите – на Ванина Цандева, а впечатляващите сценични битки и хореография са поверени на Александър Манджуков.

Под откритото небе на Античния театър зрителите ще станат част от едно незабравимо театрално преживяване, което съчетава класика, зрелище и силни актьорски изпълнения.

„Тримата мускетари“ е спектакъл за всички, за които девизът „Един за всички, всички за един!“ продължава да звучи актуално и днес.

12 август 2026 г. | 20:30 ч.

Античен театър – Пловдив

Билети:

– https://entase.to/0df

– https://grabo.bg/plovdiv/trimata-musketari-0bk8bhg

– https://www.eventim.bg/eventseries/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-4186100/

– Касата пред Община Пловдив

Представлението се реализира по проект на ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен със съдействието на Министерството на културата.