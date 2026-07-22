Изпълнение, граничещо с героизма, представиха артистите от антивоенния мюзикъл „Коса“ снощи на Античния театър. Променливата прогноза за времето държеше на нокти всички преди представлението снощи. Малко след неговото начало започна слаб дъжд, който прекрати спектакъла, а част от сценографията бе прибрана.

Малко по-късно бе съобщено, че спектакълът все пак ще продължи, тъй като изглеждаше, че дъждът няма да продължи. В паузата артистите и публиката поздравиха с песен режисьора на спектакъла Веселка Кунчева, която празнуваше рожден ден на 21 юли.

„Коса“ продължи, но и дъждът също не спря. Въпреки това артистите, както и музикантите в оркестрината проявиха истински героизъм под дъжда, за да довършат мюзикъла докрай. На момент се налагаше дори изпълненията на музкални инструменти да продължат под чадър. За щастие дъждът не бе твърде силен, за да изгони публика или да намокри твърде много сцената и хиляди на трибуните на Античния театър дочакаха края на един незабравим спектакъл.

Програмата на операта на Античния театър продължава на 25 юли с Аида, като през август и септември предстоят още класически, музикални и популярни спектакли. Феновете на мюзикъла ще имат шанс да гледат още едно представление на Веселка Кунчева – „Исус Христос Суперзвезда“ на 22 август.