Инициативата „Петъци без екрани“ отчете над 220 посещения

Заключителното занимание на клуба за настолни игри в Народно читалище „Съвременник-1986“ в район Тракия ще се проведе утре, 24 юли. С него се поставя край на проекта „Петъци без екрани“, финансиран от Община Пловдив по Компонент 3 „Гражданска активност“, който е част от Календара на културните събития на Община Пловдив за 2026 г.

Екипът на читалището с радост отчита засилен интерес към инициативата – над 220 посещения, от които близо 80% са на деца. В продължение на 10 седмици всеки петък от 14:00 до 18:00 часа читалището посрещна малки и големи, желаещи да се потопят в света на настолните игри. Освен десетте планирани по проекта занимания, от културната институция са организирали допълнителни 4, на които са гостували третокласници от СУ „Св. Софроний Врачански“ и деца от ДШ „Сияние“.

Целта на проекта е насърчаване на живото общуване, диалога между поколенията и смисленото свободно време без посредничеството на мобилни устройства и екрани. В НЧ „Съвременник-1986“ се изгради отворено и достъпно културно пространство, в което деца, младежи, родители и възрастни хора да се срещат, да общуват и да участват в съвместни игрови дейности напълно безплатно, подчертават от институцията.

От читалището уточниха, че краят на проекта не означава край на инициативата, а напротив – от месец септември ще бъдат определени нови дати, на които тя да бъде продължена.