Издирват извършител на кражба в търговски обект в Пловдив

Полицията издирва извършител на кражба в търговски обект в Пловдив и търси съдействие. Служители на Четвърто РУ работят по сигнал за престъплението, извършено около 18 ч. на 16 юни от посетител в магазин на известна търговска верига на ул. „Цар Асен“. Задигнал е 115 евро от работния плот на продавача.

„В хода на проверката под наблюдение на районната прокуратура по случая са събрани доказателства, че мъжът от предоставените кадри е взел парите. Тъй като все още самоличността и местонахождението му не са установени, апелираме гражданите, които го разпознават, да позвънят в дежурната част на районното управление на телефон 032/ 932 004. Анонимността е гарантирана!“, обръщат се към пловдивчани от полицията.