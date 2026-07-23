„Съседите отгоре“ и „Одисея“ в последните два дни на Филмови нощи във Филипополис

Комедията „Съседите отгоре“ със звездите Оливия Уайлд, Пенелопе Круз, Сет Роугън и Едуард Нортън ще видим тази вечер 23.07, четвъртък от 21:15 ч в предпоследния ден на „Филмови нощи във Филипополис“.

Филмът беше високо оценен от публиката и бе включен в рубриката „Пожелахте да видите“. Бракът на Джо (Сет Роугън) и Анджела (Оливия Уайлд) е на ръба на пропастта. Идва момент, в който всичко може да се срине тотално – денят, в който съседите от горния етаж (Пенелопе Крус и Едуард Нортън) идват на гости за вечеря. Ден, в който всичко, което може да се обърка, се обърква още повече…

Утре – в последния ден на фестивала можете да гледате най-новия филм на Кристофър Нолан „Одисея“ с участието на звездния състав: Мат Деймън, Том Холанд, Зендея, Ан Хатауей, Робърт Патинсън и др.

След края на Троянската война легендарният цар на Итака Одисей поема на дълго и изпълнено с опасности пътешествие към дома – път, който ще го изправи срещу богове, чудовища и самия себе си. Докато той се бори да оцелее сред бурни морета и смъртоносни изпитания, съпругата му Пенелопа и синът му Телемах са принудени да се справят със заплахи у дома и с нарастващото съмнение дали той изобщо ще се върне. Между надеждата и отчаянието, между паметта и забравата, „Одисея“ разгръща история за едно завръщане, което се превръща в най-голямото изпитание за човека и неговата воля.

Билети на касите на LUCKY Дом на киното от 16 до 21 часа, както и на касата на лятно кино „Орфей“ от 19:30 до 21:15 часа. Фестивалът е част от Културния календар и се провежда с подкрепата на Община Пловдив.