Пловдив търси най-добрите фестивали за Календара на културните събития през 2027 г.

Крайният срок за подаване на документи е 31 август 2026 г., до 24:00 ч.

Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от Наредбата за реда и условията за финансиране на проекти по Програма „Култура“, част от Календара на културните събития на Община Пловдив.

Документите за кандидатстване по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ се приемат ежегодно от 1 до 31 август в годината, предхождаща годината на реализирането на проектите (през настоящата сесия се подават проекти, които ще се реализират през 2027 г.).

Компонентът подкрепя организирането и провеждането на значими фестивали, биеналета, панаири на изкуствата, отделни събития в различните видове изкуства, социализация на културно-историческото наследство, неформално образование в сферата на културата, стимулиране на иновативни практики и експериментални форми и други еквивалентни прояви. Проектите трябва да се реализират на територията на Община Пловдив, да са предназначени за местното население и да допринасят за запазване на идентичността на града и утвърждаването на Пловдив като културна столица и творчески град. Подкрепените събития се индивидуализират в Календара на културните събития на Община Пловдив.

Кой има право да кандидатства:

Български и чуждестранни юридически лица, вписани в Търговския регистър, Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или аналогичен регистър в държавата, в която са установени;

Юридически лица, създадени със закон или с акт на държавен или общински орган;

Български и чуждестранни пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, вписани в Регистър БУЛСТАТ или аналогичен регистър в държавата, в която са установени.

Как се кандидатства?

Подаването на документи се извършва изцяло по електронен път чрез платформата „Програма Култура“ (за електронно подаване на проектни предложения и отчитане на финансираните дейности) на адрес: https://culture.plovdiv.bg/

Документите можете да намерите на следните места в платформата:

Чрез бутона „Документи и формуляри“ (най-долу в навигационната лента на сайта): https://culture.plovdiv.bg/documents

(най-долу в навигационната лента на сайта): https://culture.plovdiv.bg/documents Чрез бутона „Кандидатствай по компонент“ на началната страница (горе вдясно): https://culture.plovdiv.bg/components

на началната страница (горе вдясно): https://culture.plovdiv.bg/components Чрез бутона „Повече за компонента“ на началната страница (в центъра): https://culture.plovdiv.bg/components/p/80-фестивали-и-значими-събития

️ Важно за кандидатстващите през платформата: