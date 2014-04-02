Вкусът на градаЗабавление

Топ готвачите на България се изреждат на гурме зоната в панаира

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:05ч, сряда, 2 април, 2014
73 184 1 минута

Шефът в кухнята на Але Хаус Васил Дринов откри гастро маратона с глазирани свински гърди

Шеф Васил Дринов с десерта сиТоп готвачите на България са си чукнали среща в Гурме салона, част от изложенията Винария и Фудтех в панаира. Най- добрите кулинари ще се изредят в гастро зоната до събота включително, като маратонът днес откри шефът в кухнята на Але Хаус Васил Дринов. Той подготви тристепенно меню за ценителите- ризото с тиквички, чери домати и моцарела, свински глазирани гърди върху канапе от картофено пюре, хрян и лук и брауни със сладолед от горски плодове за десерт. За всяко от блюдата летяха бутилки от еликсирите на Катарджина. Утре пред гастроманиаците ще дефилират главният готвач на Беркут- Мирослав Дончев и маестрото в Кемпински Петър Николов. Петъкът е запазен за дуетът от Кемпински- Мирослав Дончев и Андрей Стоилов, а в събота сладкишите си ще представи шеф Радо Стамболов.

Диригентът на Гурме салона Николай Боруков от ресторант Сол и Пипер посрещна днес официалната делегация по откриването на Винария. Тази година ще ви изненадаме много, даде заявка той.Зам.-министър Гечев с Николай Боруков

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:05ч, сряда, 2 април, 2014
73 184 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

73 коментари

  2. Arkadaşlar selam, Casibom oyuncuları adına önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Casibom adresini erişim kısıtlaması nedeniyle sürekli değiştirdi. Erişim sorunu yaşıyorsanız link aşağıda. Güncel siteye erişim linki artık aşağıdadır https://casibom.mex.com/# Paylaştığım bağlantı üzerinden direkt hesabınıza erişebilirsiniz. Ek olarak kayıt olanlara verilen hoşgeldin bonusu kampanyalarını mutlaka kaçırmayın. Güvenilir slot keyfi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans dilerim.

    Отговор

  3. Herkese selam, bu site kullan?c?lar? ad?na k?sa bir duyuru yapmak istiyorum. Malum site adresini tekrar degistirdi. Erisim sorunu yas?yorsan?z endise etmeyin. Guncel Vaycasino giris linki su an burada: Buraya T?kla Bu link uzerinden dogrudan hesab?n?za erisebilirsiniz. Guvenilir casino keyfi surdurmek icin Vay Casino dogru adres. Herkese bol kazanclar temenni ederim.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина