ВЪЛШЕБНО ЛЯТО с KATRA FM ще превърне Пловдив в сцена на детството

На 1 юни от 17:00 часа площадът пред Община Пловдив отново ще се изпълни с музика, игри и хиляди усмивки по време на “ВЪЛШЕБНО ЛЯТО с KATRA FM”.

Празникът ще събере млади таланти от цяла България с музикално-артистична програма, песни, танци и сценични изненади. Около сцената децата ще се забавляват в образователни шатри, ще правят природо-научни експерименти и ще рисуват. Ще има и Дърво на мечтите, където всеки оже да закачи своята лична мечта, както цяло баскетболно игрище на площада. Всеки малчуган, който вкара кош, ще получи тениска. Сред любимците на публиката ще бъде и щурият персонаж 6/7, който ще се снима с децата и ще раздава награди.

Финалът на празника ще донесе голямата благотворителна томбола с награди като акумулаторна кола, велосипеди, тротинетки, ваучери за учебни курсове и образователни абонаменти, както и СПА ваканция за цялото семейство. А накрая ще дойде и най-сладкият момент – разрязването на най-голямата торта в Пловдив с парче за всяко дете.

Тази година ВЪЛШЕБНО ЛЯТО с KATRA FM ще дари събраните средства от публиката и спонсорите на сдружение „Различни, но равни“ – Пловдив, което повече от 20 години помага на деца и младежи със специални потребности.