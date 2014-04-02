Топ готвачите на България се изреждат на гурме зоната в панаира
Шефът в кухнята на Але Хаус Васил Дринов откри гастро маратона с глазирани свински гърди
Топ готвачите на България са си чукнали среща в Гурме салона, част от изложенията Винария и Фудтех в панаира. Най- добрите кулинари ще се изредят в гастро зоната до събота включително, като маратонът днес откри шефът в кухнята на Але Хаус Васил Дринов. Той подготви тристепенно меню за ценителите- ризото с тиквички, чери домати и моцарела, свински глазирани гърди върху канапе от картофено пюре, хрян и лук и брауни със сладолед от горски плодове за десерт. За всяко от блюдата летяха бутилки от еликсирите на Катарджина. Утре пред гастроманиаците ще дефилират главният готвач на Беркут- Мирослав Дончев и маестрото в Кемпински Петър Николов. Петъкът е запазен за дуетът от Кемпински- Мирослав Дончев и Андрей Стоилов, а в събота сладкишите си ще представи шеф Радо Стамболов.
Диригентът на Гурме салона Николай Боруков от ресторант Сол и Пипер посрещна днес официалната делегация по откриването на Винария. Тази година ще ви изненадаме много, даде заявка той.
64 коментари
Hey there, Just now ran into an awesome online source to save on Rx. If you want to save money and want meds from Mexico, this store is the best option. Great prices plus secure. Check it out: this site. Good luck with everything.
Hello, I recently discovered a great online drugstore to order medications cheaply. If you are looking for no prescription drugs, this site is worth a look. Great prices and it is very affordable. Visit here: https://onlinepharm.jp.net/#. Stay safe.
Hey everyone, I wanted to share a great online drugstore where you can buy pills online. If you are looking for antibiotics, OnlinePharm is the best choice. Secure shipping and no script needed. See for yourself: https://onlinepharm.jp.net/#. Have a great week.
Hey there, I recently found a great resource for cheap meds. If you are tired of high prices and want generic drugs, Pharm Mex is a game changer. They ship to USA plus secure. Visit here: https://pharm.mex.com/#. Best regards.