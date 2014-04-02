Топ готвачите на България се изреждат на гурме зоната в панаира
Шефът в кухнята на Але Хаус Васил Дринов откри гастро маратона с глазирани свински гърди
Топ готвачите на България са си чукнали среща в Гурме салона, част от изложенията Винария и Фудтех в панаира. Най- добрите кулинари ще се изредят в гастро зоната до събота включително, като маратонът днес откри шефът в кухнята на Але Хаус Васил Дринов. Той подготви тристепенно меню за ценителите- ризото с тиквички, чери домати и моцарела, свински глазирани гърди върху канапе от картофено пюре, хрян и лук и брауни със сладолед от горски плодове за десерт. За всяко от блюдата летяха бутилки от еликсирите на Катарджина. Утре пред гастроманиаците ще дефилират главният готвач на Беркут- Мирослав Дончев и маестрото в Кемпински Петър Николов. Петъкът е запазен за дуетът от Кемпински- Мирослав Дончев и Андрей Стоилов, а в събота сладкишите си ще представи шеф Радо Стамболов.
Диригентът на Гурме салона Николай Боруков от ресторант Сол и Пипер посрещна днес официалната делегация по откриването на Винария. Тази година ще ви изненадаме много, даде заявка той.

