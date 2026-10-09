Временна организация на движението в кв. „Прослав“

Във връзка с провеждането на събитието „Творчески ден на общността“ в пловдивския квартал „Прослав“ на 11 октомври 2026 г. (неделя) се въвежда временна организация на движението.

От 12:00 до 21:00 ч. ще бъде спряно движението на пътни превозни средства по ул. „Христо Ясенов“ в участъка от ул. „Елин Пелин“ до ул. „Вегетарианска“, както и по ул. „Вегетарианска“ в участъка от ул. „Албена“ до ул. „Христо Ясенов“.

Призовават се водачите да се съобразяват с въведените ограничения и временната организация на движението.

Маршрутът на автобусна линия № 17 се променя, както следва:

Ж.К. „Тракия“ А- 13 – кв. „Прослав“

ул. ,,Елин Пелин“ спирка № 396 – ,,Елин Пелин“- запад, спирка № 504 – Медицински център ,,Прослав“, спирка № 436 – вход „ТКЗС“, ляв завой по ул. ,,Просвета“, спирка № 178 – ,,Филипополис“, десен завой по ул. „Борис Петров“, спирка № 179 – ул. ,,Борис Петров“, десен завой по ул. ,,Елена“ спирка № 485 – ул. „Тихия кът“, спирка № 1002 – кв. ,,Прослав“- последна.

Кв. „Прослав“ – Ж.К. „Тракия“ А-13

ул. ,,Елена“, спирка № 1002 – кв. ,,Прослав“- последна, спирка № 487 – ул. ,,Елена“ – юг, ляв завой по ул. ,,Борис Петров“, ляв завой по ул. ,,Просвета“, спирка № 468 – срещу ,,Филипополис“, спирка № 415 – ул. ,,Елин Пелин“- Изток, спирка № 147 – срещу ОДЗ ,,Боряна“ и по утвърдения маршрут.