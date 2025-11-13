В петъчната вечер на 14 ноември от 19:00 ч. клуб „Петното на Роршах“ ще събере почитателите на поезията на среща с Диана Саватева – автор с изразен усет към минималистичното и въздействащото слово. Събитието е част от програмата на Литературния фестивал „Пловдив чете“, организирано от Литературен салон Spirt & Spirit и издателство „Знаци“. Разговорът ще бъде модериран от писателката Ина Иванова.

Повод за срещата е последната книга на Саватева – „Трилистна детелина“, в която поетесата събира кратки лирични форми, изградени върху философията на лаконизма и „силата на малкото“. Творбата е своеобразен поклон към поетите Иван Методиев, Николай Искъров и Фернандо Песоа.

„Следвам максимата ‘Малкото е повече’, защото съм убедена, че пестеливото използване на точните изразни средства не намалява въздействието им, а напротив – прави го по-убедително“, споделя Саватева.

Авторката изследва кратките форми като „нава“ – термин, въведен от поета Иван Методиев, който надхвърля рамките на традиционното хайку и се фокусира върху поетичното мигновение, върху „пред-усещането“ на емоцията. В „Трилистна детелина“ трите цикъла – „Нава“, „Видения“ и „Безпокойства“ – обединяват философска дълбочина, образност и деликатен емоционален заряд.

Организаторите обещават вечер на искреност и съзерцание – среща с поезията, която оставя следа с няколко реда.

Кога и къде:

14 ноември, петък, 19:00 ч.

Клуб „Петното на Роршах“, Пловдив