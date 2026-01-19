Ральо Ралев е признат за виновен в получаване на подкуп от 60 000 лв. Той беше наказан с две години лишаване от свобода с 4-годишен изпитателен срок.

Решението на Пловдивския апелативен съд подлежи на обжалване или протест пред ВКС

Пловдивският апелативен съд потвърди присъдата на Окръжния съд от 15 февруаари м.г., с която бившият районен кмет на „Северен“ Ральо Ралев беше признат за виновен в получаване на подкуп от 60 000 лв. на 30 май 2019 г. в Пловдив. Подкупът е бил поискан, за да окаже влияние върху главния архитект на район „Северен“ относно одобряване на проект за строеж на жилищна сграда, уточнява съдът.

Припомняме, че Разследването срещу Ральо Ралев тръгнало след оплакване на изнудвания инвеститор до Бойко Борисов – ВИДЕО.

Ралев получи присъда от две години лишаване от свобода, които се отлагат с четиригодишен изпитателен срок- Съдът реши: Ральо Ралев е виновен. Получава 2-годишна условна присъда.

Като помагачи на деянието са признати и Даниела Вълова (бивш началник на отдела за инвестиционни обекти в кметството на Северен), която получава една година условно с тригодишен изпитателен срок, и карловския бизнесмен Иван Делевски, с две години условно с четиригодишен изпитателен срок.

Съдът приема за безспорно установено, че строителният предприемач Здравко Ангелов е бил подложен на искане за подкуп във връзка с одобрението на проекта. Тъй като той не е разполагал със сумата, парите били осигурени и заснети от разследващите органи. На бензиностанция в Пловдив Иван Делевски получил 60 000 лв., които тримата подсъдими са трябвало да предадат на Ралев. Същия ден тримата били задържани, а в автомобила на Иван Делевски била открита чантичката с банкнотите.

Апелативният съд потвърди, че показанията на инвеститора Ангелов са подробни, изчерпателни и в съответствие с другите доказателства. Съдът отбелязва, че инвеститорът не е целял да въвлича длъжностни лица в престъпление, а действията на Ралев представляват неправомерно влияние извън рамките на административния контрол.

Присъдата е коригирана само в частта за заплащане на 60 000 лв. в полза на държавата, тъй като сумата е предоставена от разследващите за разобличаване на схемата и след това върната.

Решението на апелативния съд подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Съгласно чл. 16 НПК обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.