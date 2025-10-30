Завърши първият по рода си конкурс за хорови диригенти „Крикор Четинян“ в Пловдив, който се проведе в периода 23-25 октомври в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

„Инициативата за това събитие има за цел да съхрани спомена за големия български хоров диригент Крикор Четинян и да насърчи младите таланти по пътя на тяхното професионално развитие“, отбеляза артистичният директор на конкурса Кръстин Настев.

Пловдив посреща първия международен конкурс за хорови диригенти „Крикор Четинян“

В надпреварата взеха участие 36 хорови диригенти от цял свят, които преминаха през няколко тура. Авторитетното жури в състав: Фрийдер Берниус (Германия), проф. Златина Делирадева, проф. Мирослав Попсавов, проф. Весела Гелева и Кръстин Настев, избра тримата победители. Лауреати на първото издание станаха: Юдания Ередиа от Куба (Първа награда и Награда на публиката за най-добро изпълнение на песента „Димано, белай кадоно от Иван Спасов), Юлиан Мюлер от Германия (Втора награда) и Ингрит Малеус от Финландия (Трета награда). Наградите бяха осигурени от Фондация „Пловдив 2019“ и АМТИИ – Пловдив.

В различните етапи на конкурса участваха три пловдивски хора: в първия тур – Академичен камерен хор „Гаудеамус“, във втория – хор „Детска китка“, а в третия – Камерен хор „Иван Спасов“.

„Гордост е за Пловдив да бъде, макар и само за четири дни, център на хоровото изкуство“ сподели Кръстин Настев, който не скри радостта си и от факта, че по същото време друга именита пловдивчанка – оперната прима Соня Йончева – организира престижния конкурс „Опералия“ в София.