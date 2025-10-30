Изложба представя тайните на българската народна медицина

Изложба, посветена на българската народна медицина, способите за лечение и свързаните с тях вярвания, ще представи богатството на традиционните лечебни практики, предавани от поколение на поколение. Експозицията „В името на живота“ се реализира съвместно от Медицински университет – Пловдив и Регионален етнографски музей. Откриването е на 4 ноември от 15 часа в Учебен корпус 2 на висшето училище.

Чрез оригинални експонати от фонда на музея и стари книги, посветени на билколечението, посетителите ще се докоснат до духовния и практичен свят на българския народ в борбата му със заболяванията през вековете. Обръща се специално внимание на представите и вярванията, които хората са имали за човешкото тяло и болестите като част от живота. Експозицията разказва за някои от най-разпространените заболявания каквито са шарката, чумата, холерата и треската.

Старите българи са вярвали, че болестите са същества, които живеят в други светове. Когато идват на земята, те добиват човешки образ, но могат да стават невидими, да „влизат“ в телата на хората и да ги разболяват. Болестта вреди не само на тялото, но и на душата. След като покоси човека, тя му отнема силата. Ето защо се търсят начини за бързото и успешно излекуване посредством различни практики за защита и пречистване на душата и тялото. Прибягва се до помощта на лечители, билкари, знахари и чакръкчии, отправят се молитви към светците Св. Харалампий, Св. Варвара или Св. Пантелеймон, извършват се ритуали за изгонване и обезвреждане на зли духове.

В изложбата „В името на живота“ са посочени и някои специфични обредни практики с огън, вода и билки, които действат като защита срещу „нечистото“ и болестотворното. Посетителите ще разберат и как хлябът може да лекува. Сред акцентите в експозицията са различни видове растения и билки, които освен, че притежават силата да лекуват, пазят човека от зловредната сила на змейове, самодиви и други митологични същества.