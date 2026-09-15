Психолози, педагози, родители и представители на институциите ще обсъдят превенцията на агресията и социално-емоционалното развитие на децата

Как се изгражда емоционално устойчиво дете и как възрастните могат да разпознават навреме проблемите, които стоят зад агресията и конфликтите? Тези въпроси ще бъдат в центъра на образователен форум, посветен на детското емоционално здраве, който ще се проведе на 31 октомври в Пловдив.

Събитието е организирано от фондация „Споделени наследства“ и ще започне в 14:00 часа в Аулата на Пловдивската духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий“.

По думите на организаторите това е първият форум в Пловдив, който поставя темата за детското емоционално здраве в такъв широк обществен формат. Инициативата идва на фона на все по-честите дискусии за агресията в училище, насилието между деца и случаите на тежки престъпления с участието на непълнолетни.

Въпросът обаче не е само какво се случва, когато проблемът вече е налице. Сред основните теми на форума ще бъдат превенцията, емоционалната интелигентност и изграждането на социални умения, които могат да помогнат на децата да разпознават и управляват емоциите си и да разрешават конфликтите по различен начин.

На едно място се очаква да се съберат представители на Община Пловдив и Регионалното управление на образованието, директори на детски градини и училища, университетски преподаватели, психолози, педагогически специалисти, родители и представители на гражданския сектор.

Специален гост и водещ лектор ще бъде Десислава Дамянова, основател на Академията за емоционална интелигентност. Тя ще представи добри практики и съвременни подходи за развитие на емоционалната интелигентност при децата, превенция на агресивното поведение и изграждане на устойчиви социални умения.

Организаторите поставят акцент и върху ролята на образованието извън чистото усвояване на знания. Според фондация „Споделени наследства“ училището и семейството имат важна роля за изграждането на личности с емпатия, уважение към другия и чувство за отговорност.

Идеята на форума е да събере различните страни в един разговор – какво могат да направят родителите, каква е ролята на учителите и психолозите, как институциите могат да подкрепят училищата и къде са възможностите за превенция, преди един детски конфликт да се превърне в сериозен проблем.

Форумът ще се проведе на 31 октомври 2026 г. (събота) от 14:00 часа в Аулата на Пловдивската духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий“, бул. „Шести септември“ №181.

Събитието се реализира с подкрепата на Пловдивската духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий“, Община Пловдив – район „Западен“, Vanis Catering, SP Media и „Тета“ ООД.