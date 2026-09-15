Фотография и колажи: Мона Кьонен и Антония Дуенде гостуват в Народната библиотека

Изложбата е част от колекцията „Приятели на галерия Резонанс“ и се открива на 16 септември

Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив представя изложба на Мона Кьонен и Антония Дуенде, включена в колекцията „Приятели на галерия Резонанс“. Експозицията събира фотография и колажи и ще бъде открита на 16 септември от 18:00 часа във фоайе „Изкуствотека“ на библиотеката.

Мона Кьонен е родена в Кил и от 1970 г. следва моден дизайн, живопис, педагогика на изкуствата и изкуствознание в Университета по изкуствата в Берлин. Обучението ѝ включва и престои в Индия, Италия и САЩ, а през 1980 г. става майсторски ученик при професор Кауфман.

Художничката е носител на редица художествени стипендии, сред които стипендия на Германската служба за академичен обмен за обучение във Флоренция и ателие-стипендия от Дружеството „Карл Хофер“. Канена е като гост-лектор от Гьоте-институтите в Найроби и Салвадор де Бахия, както и от Университета в Мерсин.

От 1980 г. насам Кьонен участва в множество изложби в Германия и чужбина. Живее и работи в Берлин и Первениц/Хавеланд.

В Пловдив тя ще представи фотосерията „Отражения“, в която отраженията променят възприятието за пространството и създават нови, понякога привидно противоречиви перспективи. Необичайните зрителни оси насочват публиката към наблюдение, търсене и разгадаване на видяното.

Антония Дуенде е родена в София през 1958 г. Завършва живопис във ВИИИ „Н. Павлович“ през 1984 г., а между 1990 и 1995 г. специализира „Изкуство в контекст“ във Висшия институт по изкуствата в Берлин със стипендия на фондация „Хайнрих Бьол“.

Дуенде е била хоноруван преподавател в Университета по изкуства – Берлин, доцент по изобразително изкуство във „Фолксхохшуле“ в Берлин и ръководител на художествени уъркшопи в различни държави.

Тя е член на СБХ, Дружеството на пловдивските художници и профсъюза на художниците в Берлин (BBK), както и на международната Art Foundation Taylor със седалище в Париж. Има участия в десетки групови и множество самостоятелни изложби в Европа, Азия и Америка.

Двете авторки живеят и работят в Берлин, а техните творби са част от обществени и частни колекции.

Изложбата „Мона Кьонен и Антония Дуенде в колекцията „Приятели на галерия Резонанс“ се открива на 16 септември от 18:00 часа във фоайе „Изкуствотека“ на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив.