Десетото издание на GuitArt събира звезди на китарата в Пловдив

Пловдив отново ще бъде център на световната китарна сцена с десетото юбилейно издание на GuitArt Festival (GuitArt X) от 1 до 4 октомври 2026 г. Вече цяло десетилетие фестивалът утвърждава града като важна точка за музиканти от цял свят, прекрачвайки жанровите граници и обединявайки артисти от различни държави, поколения и стилове.

Юбилейната програма за 2026 г. обещава да бъде най-смелата и разнообразна досега – истински празник на изкуствата, който включва концерти на световноизвестни виртуози и утвърдени български музиканти, музикално-сценични продукции и финала на Международния конкурс за китара (International GuitArt Competition 2026).

Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.

Основна програма по дни:

2 октомври (петък) | 19:00 ч.

Събитие: Откриване на фестивала с мултимедийния спектакъл „Тя помни“

Откриване на фестивала с мултимедийния спектакъл Място: Държавен куклен театър – Пловдив

Държавен куклен театър – Пловдив Участници: Мария Каварджикова, Del Padre, съвременен танц и рисуване на живо.

Завладяващо преплитане между театър, авторска музика, танц и визуално изкуство. В центъра на спектакъла застава обичаната актриса Мария Каварджикова, която със своя емблематичен глас води зрителите през трогателна история за любовта, паметта и неизтриваемите човешки следи. Музикалният пулс е поверен на Del Padre с техните пламенни ритми и авторски композиции. В реално време драматургията се допълва от езика на съвременния танц и от художник, който създава картина на живо пред публиката.

Билети: В мрежата на Eventim (местата са ограничени).

3 октомври (събота) | 20:00 ч.

Събитие: Концерт под звездите на Влатко Стефановски Трио

Концерт под звездите на Място: Открита сцена „Малките конюшни на Царя“

Открита сцена „Малките конюшни на Царя“ Участници: Влатко Стефановски Трио

Един от големите акценти на юбилейното издание. Балканската китарна легенда и съосновател на „Леб и сол“ Влатко Стефановски пристига със своето трио за концерт без дистанция с публиката. Стилът му съчетава рок, джаз, блус, традиционна музика и неравноделни ритми. Според артистичния директор Христо Коликов гостуването му е естествена среща между балканската традиция и съвременното световно звучене.

Цени на билетите: Early Bird (до 15 септември): 18 EUR; Редовен билет: 20 EUR; Ученици, студенти и пенсионери: 15 EUR (срещу документ). Местата и капацитетът са ограничени. В продажба в мрежата на Eventim.bg.



4 октомври (неделя) | 19:00 ч.

Събитие: Закриване на фестивала с концерт на Яманду Коста (Yamandu Costa)

Закриване на фестивала с концерт на Място: Дом на културата „Борис Христов“

Дом на културата „Борис Христов“ Участници: Яманду Коста (Бразилия)

Кулминацията на фестивала с гостуването на носителя на Latin GRAMMY и един от най-ярките съвременни майстори на седемструнната бразилска китара. Музиката му съчетава choro, samba и música gaúcha с оркестрово звучене и импровизация. Концертът в Пловдив е част от европейското му турне (заедно с дати в Италия, Испания и Франция).

Допълнително: Преди концерта ще се състои официалното награждаване на лауреатите на International GuitArt Competition 2026.