Кметът свиква консултации за сформиране на СИК в Пловдив

Във връзка с предстоящите на 25 октомври 2026г. избори за президент и вицепрезидент на Република България и във връзка с чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 178-ПВР от 10.09.2026г. на ЦИК и Решение № 18-ПВР/11.09.2026г. на РИК 16 кметът на Община Пловдив Костадин Димитров отправя към парламентарно представените партии и коалиции от партии в 52-рото Народно събрание покана за участие в консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Пловдив (без ПСИК).

Консултациите ще се проведат на 18.09.2026г. (петък) от 11.00 часа в сградата на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, Заседателна зала – 2 етаж. На консултациите представителите на партиите и коалициите следва да представят документите и предложенията, определени в т. 16 от Решение № 178-ПВР от 10.09.2026г. на ЦИК.