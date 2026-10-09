Пловдив укрепва връзките си с Япония чрез култура, образование и бизнес

За 37-ма поредна година се проведоха Дни на японската култура в България. Събитията, посветени на японската култура се провеждат под мотото „Мир в чаша чай. Дипломация в действие“ в галерията на Държавния културен институт към Министерството на външните работи. Фокусът на тридневната програма е върху чаената церемония като изкуство на общуването и инструмент на дипломацията.

При откриването заместник-министър Христо Полендаков подчерта, че Япония е страна на хармонията, от която можем да научим много.

Японският посланик Н. Пр. Чикахиса Суми акцентира върху значението на чая като повод за дипломатически разговори, в които всички страни имат възможност да бъдат чути. По думите му в атмосфера на взаимно уважение се създават предпоставки за разбирателство и сътрудничество.

По време на разговорите си на форума преподавателят по международни икономически отношения в ПУ „Паисий Хилендарски“ доц. д-р Атанас Владиков открои възможностите Пловдив да се утвърди като център на българо-японските отношения. Според него културният обмен, образованието и инвестициите са взаимно свързани и полагат фундамент на дългосрочно партньорство. С негова подкрепа и със съдействието на италианския бизнесмен Микеле Санторелли вече две години в учулище „Св. Климент Охридски“ в Пловдив се развива обучението по японски език и култура. Според преподавателя тази възможност дава на младите хора да опознаят Япония чрез нейните традиции, ценности и начин на общуване.

През последните години се развива и икономическото сътрудничество на региона с Япония. В началото на годината бе направена първа копка на японска компания в Тракия икономическа зона, като знак за потенциала на пловдивския ареал да привлича инвестиции и да изгражда бизнес партньорства. В японското посолство доц. Владиков е известен като посланик между двата народа. Той е автор на книгите „Хиляда жерава“ и „Аригато, Токио“, като неговите идеи са насочени към активното присъствие на японската култура в Пловдив и региона и към задълбочаването на връзките между двете страни.

На форума във външно министерство дипломатът Вера Стефанова запозна гостите с историята и философията на японското чаено изкуство ча но ю. Специален акцент бе участието на основателя на сдружение „Урасенке България“ Криси Прахова, която популяризира японската чайна церемония у нас повече от три десетилетия. Гостите имаха възможност да се докоснат до традицията чрез филм и демонстрация на приготвянето и поднасянето на чай. Представянето бе направено от дипломата Антоанета Григорова, която е сертифициран специалист по чаеното изкуство, обучавала се в Киото.

В програмата на тържеството бяха включени демонстрация на икебана на Валентина Герова, изложба на картини на Игната Василева и др.

Дните на японската култура в България продължават и днес с лекции, изложби и представяне на филми за Страната на изгряващото слънце.