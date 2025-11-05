20-ото издание на Киномания в Пловдив, едно от най-значимите и популярни филмови събития у нас, пристига по традиция през втората половина на ноември с прожекции в LUCKY Дом на киното. Отново феновете на седмото изкуство ще видят най-новите заглавия, лауреати от големите световни фестивали, а на големия екран ще видим Ал Пачино, Адам Драйвър, Бенисио дел Торо, Уилям Дефо и много други, в новите филми на Джим Джармуш, Уес Андерсън и още легендарни имена от света на киното. Фестивалът започва на 14 ноември и ще продължи до 30 ноември.

Откриването е с новия филм на българския режисьор Стефан Командарев “Made in EU”. Заглавието спечели няколко награди, сред които „Златна роза“ за пълнометражен филм, най-добра женска роля и награда на младежкото жури. В познатия стил на социалната драма на Командарев той ни потапя в дълбоката провинция, където Ива работи в шивашка фабрика. Тя е обвинена за избухването на епидемия и е превърната в жертва от околните. Прожекцията е на 14 ноември от 18:30 часа.

Друга социална история, този път от САЩ, ще ни предложи „Мъртва хватка“. Филмът по истинска история ни връща в 70-те години, когато фалирал мъж отвлича ипотечния си брокер и заплашва да го убие, ако не му бъдат изплатени 5 милиона долара и компанията не му се извини публично. На големия екран ще видим Ал Пачино, а прожекцията е на 22-и ноември от 18:30 часа.

Едно от дългоочакваните заглавия е новият филм на Джим Джармуш „Баща майка сестра брат“, носител на Златен лъв от фестивала във Венеция. Филмът е тих и съзерцателен триптих, в който семейните връзки се разгръщат през три отделни, но тематично свързани истории. Сюжетът изследва отношенията между вече порасналите деца и техните отчуждени родители, както и сложната динамика между братя и сестри. Прожекцията е на 12-и декември от 18:30 часа.

Друго обещаващо заглавие можем да гледаме на 15 ноември от 20:45 час – „Умри, моя любов“. Историята ни потапя в живота на млада влюбена двойка, която се мести в провинцията, докато психичното здраве на майката постепенно се влошава. Във филма ще видим Дженифър Лорънс и Робърт Патисън.

Задължителен за всеки кинофен е и „Финикийска схема“. Най-новият филм на Уес Андерсън с Бенисио дел Доро и Уилям Дефо е една стилна и многопластова смесица от шпионаж, семейна драма и иронична алегория за властта и морала. Прожекцията е на 29-и ноември от 18:30 часа.

Не бива да се пропуска и „Без конкуренция“ на корейския режисьор Пак Чан-Уук. Филмът разказва историята на дългогодишен мениджър в хартиена фабрика, който след внезапно уволнение решава да премахне конкуренцията си, за да осигури работа и бъдеще за семейството си. Прожекцията е на 30 ноември от 18:30 часа.

В рамките на 17 дни на Киномания ще бъдат показани общо 28 заглавия. Фестивалът се провежда с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града. Цената на билетите за тазгодишния фестивал е 14 лева, а за учащи и пенсионери – 10 лева. Част от филмите са с цена 11 лева, сред които „Баща майка брат и сестра“, както и „Умри, моя любов“. Цялата програма с информация, цени и възможност за закупуване на онлайн билети може да се намери на сайта kinolucky.com. Билети се продават и на касата на LUCKY Дом на киното – всеки делничен ден от 16 до 21 часа и в почивните дни от 10:30 до 21 часа.