Богатата програма на поредното издание на Киномания в Пловдив идва със селекция от качествените нови заглавия от Франция, страхотни сканднавски филми и много музика на големия киноекран. Фестивалът започва този петък и ще продължи до края на месеца с ежедневни прожекции на най-новите филми, пожънали успехи по световните кинофестивали, които ще гледаме на традиционното място – LUCKY Дом на киното.

„Когато те обичах“ ни потапя в романтичните отношения между две кинозвезди – Симон Синьоре и Ив Монтан. Биографичната френска драма изследва последните години от бурната им връзка под сянката на аферата на Монтан с Мерилин Монро. Прожекцията е на 28 ноември от 18:30 часа.

Друго френско заглавие от кинопанорамата ни среща с още една легенда на световното кино. В „Новата вълна“ ще видим младият Годар, който решава, че най-добрата филмова критика е правенето на филми. Така той създава До последен дъх, който ще се превърне в един от шедьоврите на световното кино. „Новата вълна“ ще гледаме на 25 ноември от 18:30.

Поглед към литературната история ще направим със „Сервантес преди „Дон Кихот““. Филмът разказва за периода на Мигел де Сервантес в годините преди своята известност, когато като войник е ранен в морска битка и става роб на алжирски пирати. Там той развива дарбата си да разказва истории, която по-късно ще му донесе вечна слава. Прожекцията е на 17 ноември от 18:30 часа.

Специално внимание е отделено на Скандинавското кино. В „Последният виникг“ ще видим поредното превъплъщение на неповторимия Мадс Микелсен. Той играе луд брат на банков обирджия, който трябва да си спомни къде са заровени парите от последното престъпление. Датско-шведският филм, в който двамата ще преоткрият своята роднинска връзка, е с прожекция на 27 ноември от 18:30 часа.

Другата история от севера ни среща с „Грозното сестриче“. Филмът е един красив, болезнен и донякъде перверзен преразказ на историята за Пепеляшка, но от гледната точка на „грозната“ сестра. Прожекцията е на 19 ноември от 20:45 часа.

В селекцията на Киномания отново е отделено специално внимание на музикалните филми. В „Шопен – соната в Париж“ ще се срещнем с гениалния пианист и композитор през един почти разказ, в който стандартният биографичен разказ е заменен с почти сюрреалистични елементи. Прожекцията на полския филм е на 16 ноември от 18:00 часа.

Документално кино пък ще ни разкаже за „Историята на Лед Цепелин“. Легендарната рок група ще стигне до зрителите чрез архивни кадри, записи от интервюта и концерти, в които ще разберем чрез едни почти интимен поглед как музиката бе променена из основи. Прожекцията е на 19 ноември от 18:30 часа.

В рамките на 17 дни на Киномания ще бъдат показани общо 28 заглавия. Фестивалът се провежда с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града. Цялата програма с информация, цени и възможност за закупуване на онлайн билети може да се намери на сайта kinolucky.com. Билети се продават и на касата на LUCKY Дом на киното – всеки делничен ден от 16 до 21 часа и в почивните дни от 10:30 до 21 часа.