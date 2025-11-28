Изпращаме седмицата с три силни заглавия на Киномания

Изпращаме втората седмица на Киномания в града под тепетата с три много силни заглавия.

В петък (28.11) в 18:30 часа е началото на френския филм “Когато те обичах”. Биографичната драма изследва последните години от бурната връзка между френските кинозвезди Симон Синьоре и Ив Монтан. Сюжетът се фокусира върху последните години от техния брак, в който те се лутат между наранена вярност, публична известност и истинска любов. Аферата на Монтан с Мерилин Монро влияе на отношенията им, а връзката им се лута между предателства и страст.

Вторият фестивален уикенд в Lucky Дом на киното ще започне в събота (29.11) в 18:30 часа с новия филм на Уес Андерсън “Финикийска схема” с Бенисио Дел Торо и Уилем Дефо. Това е стилна и многопластова смесица от шпионаж, семейна драма и иронична алегория за властта и морала, в която темите за наследството, семейството и смисъла на успеха се преплитат с неговия типичен хумор и меланхолия. В центъра е Анатол За-за Корда – ексцентричен индустриалец и авиоконструктор, който оцелява след самолетна катастрофа и решава да предаде наследството на отчуждената си дъщеря Лийзел. Корда планира грандиозен инфраструктурен проект в измислената държава Финикия. Но „финикийската схема“ се оказва не само икономическо начинание, а и морален експеримент.

В 20:30 часа пък е началото на носителят на “Златна мечка” за най-добър филм “Мечти (секс, любов)”. 17-годишната Йоханe се влюбва в преподавателката си по френски. Въпреки че любовта й остава несподелена, тя започва да пише за чувствата си, което води до напрежение в семейството й. Майка й и баба й се изправят пред собствените си неосъществени мечти и желания, което поставя въпроси за моралността, етиката и сексуалността. Филмът предлага интимен и чувствителен поглед върху любовта, първите чувства и силата на словото.