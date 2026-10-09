ГрадътНовиниОбщина Пловдив

Обновяват антипаркинг стълбчетата в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:14ч, петък, 9 октомври, 2026
0 121 Преди по-малко от минута

ОП „Организация и контрол на транспорта“ започна обновяване и освежаване на антипаркинг стълбчетата в Пловдив. 

Работата стартира от ул. „Петко Д. Петков“ в участъка от бул. „Мария Луиза“ до ул. „Богомил“, където ще бъдат обновени 300 стълбчета. Дейностите ще продължат и по ул. „Богомил“ в зоната от ул. „Петко Д. Петков“ до бул. „Източен“.

Целта е съществуващите съоръжения да бъдат приведени в по-добър вид и естетичен вид. Ремонтът на стълбчетата е част от усилията на Община Пловдив за поддържане на градската инфраструктура и подобряване на облика на улиците в Пловдив.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:14ч, петък, 9 октомври, 2026
0 121 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина