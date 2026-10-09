Гледаме филм за Златю Бояджиев на рожденния му ден

В деня, в който отбелязваме рождения ден на Златю Бояджиев – 22 октомври, ще се състои специална прожекция на филма „Кучето на Златю“. Събитието е от 19.00ч. в постоянната експозиция на художника в Къщата на д-р Стоян Чомаков (ул. „Съборна“ 18). След прожекцията ще има среща и разговор с екипа на филма. Входът е свободен, местата са ограничени.

„Кучето на Златю“ е документален филм на Кристина Грозева и Петър Вълчанов, който ни повежда по следите на един от най-самобитните и значими български художници. Водени от неспокойния дух на Златю Бояджиев, съвременни творци се отправят на пътешествие, което преминава между минало и настояще, реалност и фикция, ирония и тъга. Филмът е своеобразно преосмисляне на неговото творчество и наследство.

Лентата е с награда на Община Пловдив за документален филм от 29-ия Фестивал на българското документално и анимационно кино „Златен ритон“ 2025. Филмът получи и номинации за най-добър документален филм и за най-добър звук на документален филм на Националния фестивал „Васил Гендов“ 2026.