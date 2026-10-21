Изведоха с белезници кмета на Белица от общината

Радослав Ревански беше отведен след акция на ГДБОП и МВР, а пред сградата на местната админситрация го изпратил Делян Пеевски и жители на града

Кметът на Белица Радослав Ревански беше изведен с белезници от сградата на общината след продължила около седем часа акция на ГДБОП и МВР. Минути след отвеждането му майка му припаднала, съобщава „Стандарт“, позовавайки се на БНТ.

Акцията започна около 8:00 часа сутринта на 21 октомври. Служители на ГДБОП и МВР влезли в сградата на общинската администрация и започнали проверка на документи и разпити на служители. В града имало засилено полицейско присъствие. Медията съобщава, че това довело до огромно напрежение в Белица, след като се видяло, че ГДБОП блокира града и започва“ акция серщу кмета Радослав Ревански, който е и зам.-председател на ДПС“. Според „Топпреса“, потърсила официален коментар от ГДБОП, но от спецслужбата категорично отказали да разкрият подробности, заявявайки единствено, че докато тече операцията, информация няма да бъде изнасяна. Администрацията на кметството също запазила мълчание, а самият Ревански бил с изключен телефон.

Съобщава се още, че пред общината се събрали много граждани, а на място пристигнал лидерът на ДПС Делян Пеевски и партийното ръководство. След извеждането на Ревански хората скандирали в негова подкрепа.

„Докато г-н Пеевски даваше хляб на хората, сегашните им дават зрелища“, заявил кметът пред събралото се множество, цитиран от „Стандарт“.

Пеевски определил случващото се като „срам“ и „диктатура“ и заявил, че партията му няма да се огъне. Той отправил обвинения към премиера Румен Радев и управляващите, като представил действията на институциите като политическа репресия.

От БНТ съобщиха още, че разследващите не са разкрили официално предмета на проверката. По информация на обществената телевизия действията на службите са свързани с твърдения за нередности при обществени поръчки и евентуално неправомерно използване на европейски средства.