Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово ще гостува в Пловдив със спектакъла „Сако от велур“ от Станислав Стратиев. Представлението ще се играе на 27 февруари от 19:00 часа в зрителната зала на НЧ „Христо Ботев-1905“ като част от юбилейното двадесето издание на Зимния фестивал на изкуствата „Сцена, палитра, слово“.

Пиесата е сред най-популярните творби на сатирика Станислав Стратиев и десетилетия след написването си остава актуална със своята остра критика към бюрократичната система. Новият сценичен прочит е дело на режисьора Боил Банов, който пренася действието в съвременността.

Историята проследява абсурдната ситуация, в която сакото на главния герой Иван Антонов се оказва вписано в държавните регистри като овца, за която той дължи данък. В опита си да докаже грешката и да защити правата си, героят се сблъсква с непробиваема административна система, в която документът стои над човека.

Спектакълът съчетава силно комедиен стил с остра социална сатира и поставя въпроса дали бюрократичният ред не продължава да доминира независимо от политическите промени.

В постановката участват Александър Андреев, Атанас Димитров – Фози, Дилян Николов, Петър Рангелов и Адриана Димова. Сценичната версия и режисурата са на Боил Банов, сценографията и костюмите – на Жанета Иванова, а музиката – на Петя Габрова.

Гостуването на габровския театър е част от програмата на фестивала „Сцена, палитра, слово“, който традиционно събира в Пловдив различни жанрове от сценичните и визуалните изкуства.