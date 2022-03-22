Задържаха 30-годишен за погром над автомобил

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30-годишен мъж бе задържан в полицията в Раковски за умишлено увреждане на чуждо имущество, съобщиха от МВР.
По предварителни данни, в понеделник той нанесъл щети по лек автомобил, паркиран пред адрес в град Брезово. При оглед е установено, че на колата са спукани четирите гуми и счупени две стъкла, странично огледало и чистачки.
Срещу извършителя е образувано бързо производство по чл. 216 от НК.