Задържаха 30-годишен за погром над автомобил

30-годишен мъж бе задържан в полицията в Раковски за умишлено увреждане на чуждо имущество, съобщиха от МВР.

По предварителни данни, в понеделник той нанесъл щети по лек автомобил, паркиран пред адрес в град Брезово. При оглед е установено, че на колата са спукани четирите гуми и счупени две стъкла, странично огледало и чистачки.

Срещу извършителя е образувано бързо производство по чл. 216 от НК.