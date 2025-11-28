Шофьорът на тежкотоварния камион, причинил смъртта на семейство на Околовръстното шосе в Пловдив, остава за постоянно в ареста. Това реши съдът днес след заседание, на което бяха изслушани аргументите на прокуратурата и защитата.

Пред магистратите прокурор Вълев заяви, че обвиняемият е привлечен за тежко престъпление, предвиждащо наказание между 15 и 20 години лишаване от свобода. Според обвинението има достатъчно данни, които да обосноват предположение за неговото участие в деянието. Освен това съществувала реална опасност шофьорът да се укрие или да извърши ново престъпление, ако бъде освободен.

Защитата, водена от адвокат Георги Кутрянски, обаче оспори тези мотиви. Той настоя за по-лека мярка – домашен арест с електронна гривна. По думите му обвиняемият Дюлгеров живее под наем в Пловдив от 10 години, има добри характеристични данни и няма основания да се смята, че ще се укрие.

В последните си думи пред съда младият мъж помоли да бъде пуснат под домашен арест.

След преценка на всички обстоятелства съдът постанови постоянна мярка „задържане под стража“. Решението подлежи на обжалване.