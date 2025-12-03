Критично състояние на асфалта и пътната маркировка – над 70% от пътя има понижено сцепление, а пътните знаци и маркировка са с изтекла експлоатационна годност

Опасности от мантинели, незаконно паркиране и липса на осветление – масово паркиране зад мантинелите, рискови дървета и тъмни кръстовища увеличават риска от тежки инциденти

Експерти от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) извършиха тридневно обследване на Околовръстния път на Пловдив по поръчка на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Инспекцията започна на 1 декември и обхвана 14-километровото трасе от кръговото с Пазарджишко шосе до кръговото с Асеновградско шосе. Проверка беше направена върху всички елементи на пътя – асфалтовата настилка, пътните знаци и маркировка, ограничителните системи и отводнителните съоръжения. Работата е извършена безвъзмездно от неправителствената организация, която е единствената извън държавните структури с необходимата апаратура за подобни обследвания. Данните оповести днес в Пловдив Диана Русинова, председател на ЕЦТП.

Основни констатации

По време на проверката бяха установени редица проблеми:

Асфалтовото покритие – над 70% от пътя има понижено съпротивление на хлъзгане.

– над 70% от пътя има понижено съпротивление на хлъзгане. Отводнителни съоръжения – запушени канали и непочистени системи.

– запушени канали и непочистени системи. Ограничителни системи и мантинели – масово незаконно паркиране зад мантинелите и места с опасни дървета. ЕЦТП посочва, че премахването на мантинелите не е възможно, но там, където е безопасно, те могат да бъдат преместени навътре в банкета, за да се образуват уширения.

– масово незаконно паркиране зад мантинелите и места с опасни дървета. ЕЦТП посочва, че премахването на мантинелите не е възможно, но там, където е безопасно, те могат да бъдат преместени навътре в банкета, за да се образуват уширения. Пътни знаци и маркировка – много от тях са извън експлоатационна годност и трябва да бъдат подменени.

– много от тях са извън експлоатационна годност и трябва да бъдат подменени. Осветление – липсва на важните кръстовища, което създава допълнителни рискове.

– липсва на важните кръстовища, което създава допълнителни рискове. Други опасности – масови незаконни включвания и паркиране в обхвата на пътя.

Препоръки на експертите

Центърът ще препоръча обектът да бъде включен в стратегическите национални проекти, за да се ускори неговото разширение. Според Диана Русинова, председател на ЕЦТП, проблемите с трафика ще се решат едва след разширението на пътя, а енергията на гражданите трябва да бъде насочена към ускоряване на стратегическото разширение, а не към премахването на мантинелите.

Сред другите предложения са:

Поставяне на осветление на всички важни кръстовища по 14-километровото трасе.

Поддръжка и почистване на ограничителните системи и отводнителните съоръжения.

Подмяна на изтекли пътни знаци и маркировка.

ЕЦТП призовава и за повишаване на културата на шофьорите и на собствениците на имоти, които незаконно премахват мантинелите, за да имат достъп до пътя.

Докладът с пълните констатации ще бъде предоставен на АПИ до края на годината.