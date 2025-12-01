ГрадътКриминалеНовини

Затруднение на движението по Околовръстния път на Пловдив

17:08ч, понеделник, 1 декември, 2025
0 249 Преди по-малко от минута

Временното ограничение ще влиза в сила всеки ден след 19.30 ч.

Екипи на сектор „Пътна полиция“ са в готовност да подпомагат трафика и осигуряват безопасността на движението във връзка със започване на обследване на околовръстния път на Пловдив (републикански път II-86), в отсечката между кръстовище с път I-8 и кръгово движение с Асеновградско шосе. Планирано е действията на експертите да бъдат в рамките на няколко часа, като началото им е от 19.30 ч. всеки ден, от днес до сряда.

До приключване на всички етапи от инспекцията съветваме водачите на моторни превозни средства да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, а по възможност да избират други маршрути на придвижване в посочените часови диапазони.   

